ABD Sağlık Bakanı: "Trump sürekli hamburger yiyip diyet kola içiyor"

ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en çok eleştirilen isimlerinin belki de başında geliyor. Kendisine bir eleştiri de kendi kabinesinden, üstelik bu kez "yeme içme alışkanlığı" üzerinden geldi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın çok kötü beslendiğini söyledi ve "kendine sürekli zehir basıyor" diye konuştu.