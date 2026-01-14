ABD Sağlık Bakanı: "Trump sürekli hamburger yiyip diyet kola içiyor"
14.01.2026 13:17
Erdem Güzel
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Trump'ın beslenme alışkanlığı hakkında konuştu. Trump'ın çok kötü beslenmesine rağmen sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
"TRUMP ÇOK KÖTÜ BESLENİYOR".
ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en çok eleştirilen isimlerinin belki de başında geliyor. Kendisine bir eleştiri de kendi kabinesinden, üstelik bu kez "yeme içme alışkanlığı" üzerinden geldi.
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın çok kötü beslendiğini söyledi ve "kendine sürekli zehir basıyor" diye konuştu.
"ÇOK ŞEKERLİ ŞEYLER YİYOR, SÜREKLİ DİYET KOLA İÇİYOR".
Bir podcast'e konuşan Kennedy, ABD Başkanı'nın çok dengesiz bir yemek alışkanlığının olduğunu aktardı.
Kennedy, "Trumpla ilgili ilginç olan şey, sürekli kötü yemek yiyor. Ünlü hamburger zincirinden yemesini kastediyorum. Çok şekerli şeyler yiyor. Sürekli diyet kola içiyor" dedi. "Eğer onunla seyahat ederseniz, bütün gün boyunca kendine zehir veriyor" izlenimine kapılırsınız" ifadelerini kullandı.
KENNEDY: NASIL HALA HAYATTA BİLMİYORUM
ABD'nin Sağlık Bakanı, Trump'ın "bir tanrının bünyesine sahip" diye konuştu ve "hala nasıl hayatta bilmiyorum, ama hayatta" dedi. Kennedy, Trump'ın özellikle seyahatlerde hamburger ve benzeri şeyleri yediğini çünkü büyük hamburger zincirine güvendiğini, hasta olmak istemediğini söyledi. "Nasıl hala böyle yürüyebiliyor bilmiyorum, ama gördüğünüzde tanıdığınız dünyanın en enerjik insanı o" ifadelerini kullandı.
MEHMET ÖZ'DEN TRUMP'A ÖVGÜ
Kennedy, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Yöneticisi olan Dr. Mehmet Öz'ün Trump'ın sağlık durumunu incelediğini ve ABD Başkanı'nın 70 yaş üzerindeki bir kişide gördüğü en yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu belirttiğini söyledi. "Bunu tekrarladığım için Başkan mutlu olacak biliyorum" ifadelerini kullandı.
"SAĞLIĞIM MÜKEMMEL"
Geçtiğimiz haftalarda Trump'ın elindeki morluklar dikkat çekmiş, kendisinin sağlığı konusunda soru işaretleri oluşmuştu. Trump sağlığı için doktorların söylediğinden daha çok aspirin kullandığını söylemiş, sağlığım yerinde demişti. Beyaz Saray'ın servis ettiği sağlık raporlarında ABD Başkanı'nın sağlığının "mükemmel" olduğu belirtildi.