ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi?

ABD'nin New Orleans eyaletinde 15 kişiyi kamyonla ezerek öldüren Şemseddin Cabbar'ın aracından DAEŞ bayrağı çıktı. Yeni yıl kutlamalarını hedef alan bu saldırı terör örgütü DAEŞ'e dair soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. İşte DAEŞ’e, onların bayrağı altında cinayet işleyen silahlı gruplara ve “yalnız kurtlar”a bir bakış...

ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi? - 1

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, Teksaslı Amerikalı Şemseddin Cabbar’ın, dün New Orleans'ın Fransız Mahallesi'nde yeni yıl partisine katılanlara çarparak 15 kişinin ölümüne yol açtığı kamyonda DAEŞ’in siyah bayrağının ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın, Cabbar’ın terör örgütü DAEŞ’ten ya da dünyanın dört bir yanındaki en az 19 bağlı gruptan almış olabileceği herhangi bir destek ya da ilhamı incelemesi bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi? - 2

ORTADOĞU TOPRAKLARINA ODAKLANDILAR

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, FBI'ın kendisine “saldırıdan sadece saatler önce (Cabbar’ın) sosyal medyada DAEŞ’ten ilham aldığını gösteren videolar yayınladığını” söylediğini belirtti.

Beş yıldan uzun bir süre önce ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından Suriye ve Irak'ta kendi ilan ettiği halifelikten çıkarılan DAEŞ, Batı'ya yönelik El Kaide tarzı büyük saldırılar düzenlemekten ziyade Ortadoğu'da toprak ele geçirmeye odaklanmıştı.

Ancak kendi topraklarında Amerikalılara ve ulaşabildiği diğer yabancılara da saldırılar düzenledi. DAEŞ, Dünyanın dört bir yanında kendi ideolojisine kapılan insanlara, masum sivillere yönelik korkunç saldırılar gerçekleştirmeleri için ilham verdi.

ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi? - 3

SÜNNİ MÜSLÜMANLARI DA HEDEF ALDI

İşte DAEŞ’e, DAEŞ bayrağı altında cinayet işleyen bazı yan silahlı gruplara ve “yalnız kurtlar”a bir bakış...

DAEŞ, “İslam Devleti”, “IŞİD” ya da “Irak ve Suriye'de İslam Devleti” olarak da biliniyor.

El-Kaide'den ayrılan bir grup olarak örgütlenmeye başladı.

Ebu Bekir el-Bağdadi liderliğindeki örgüt, 2014 yılı itibarıyla Irak ve Suriye'de muazzam miktarda toprak ele geçirdi.

Kontrolü altındaki topraklarda, diğer inanç mensuplarını öldürdü ve başka şekillerde istismar etti. Kendileri gibi inanmayan Sünni Müslümanları da hedef aldı.

ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi? - 4

DAĞINIK VE ZAYIFLAMIŞ HALDE

2019 yılına gelindiğinde, ABD öncülüğündeki askeri müdahale DAEŞ’i, topraklarının son santimetrekaresinden de sürmüştü. El-Bağdadi aynı yıl ABD güçleri kendisine yaklaşırken üzerindeki patlayıcı yeleği patlatarak kendisini ve yanındaki iki çocuğu öldürdü.

Şu anda merkezi DAEŞ grubu, Suriye ve Irak'ta savaş gücünü ve topraklarını yeniden kazanmaya çalışan dağınık ve çok zayıflamış bir örgüt. Uzmanlar, grubun buralarda kendini yeniden yapılandırdığı konusunda uyarıyor.

Peki ya DAEŞ bayrağı? Tipik olarak, İslam inancının temel bir ilkesini ifade eden beyaz Arapça harflerin yer aldığı siyah bir bayrak.

Dünyanın dört bir yanındaki sayısız Müslüman, grubun zorlayıcı şiddetini dinden bir sapma olarak görüyor.

ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi? - 5

EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

Bazı uzmanlar DAEŞ’in bugün kısmen bir marka olarak güçlü olduğunu, hem militan gruplara hem de grubun kendisinin gerçek bir rolünün olmadığı saldırılarda bireylere ilham verdiğini savunuyor.

DAEŞ’in acımasız saldırıları ve “askeri başarıları” Afrika, Asya ve Avrupa'daki bağlı grupların cesaretlenmesine yardımcı oldu. Bu büyük ölçüde merkezi olmayan bir ittifak.

Mart 2024'te Moskova'daki bir tiyatroda 130 kişinin ölümüne neden olan ve DAEŞ’in Afganistan merkezli kolu DAEŞ Horasan tarafından üstlenilen saldırı gibi pek çok yapısı, ölümcül saldırılar gerçekleştirdi.

New Orleans'taki saldırı, son birkaç yıl içinde ABD topraklarında DAEŞ’ten esinlenen en ölümcül saldırıyı yansıtıyor.

ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi? - 6

SON 10 YILDAKİ EYLEMLER

Son 10 yıldaki diğer saldırılar arasında 2014 yılında San Bernardino, California'da 14 kişiyi öldüren bir karı-koca tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ve 2016 yılında Orlando, Florida'da bir eşcinsel gece kulübünde 49 kişiyi öldüren, 911'i arayarak El-Bağdadi'ye bağlılık yemini eden ve “Batı'nın iğrenç yöntemlerine” karşı öfkelenen bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen katliam yer alıyor.

Bu saldırılar, sözde halifeliğe katılma umuduyla Suriye'ye giden binlerce Batılının akınına denk geldi.

ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi? - 7

KUTLAMA YAPTILAR

Bu cinayetlerin ardından ABD'de grubun radikalleşmiş takipçilerinden kaynaklanan tehdit azalmış gibi görünüyordu. Savunma Bakanlığı saldırıları diğer DAEŞ üyelerini ortadan kaldırdı ve FBI, planları gerçekleşmeden önce bozma konusunda önemli başarılar elde etti.

Ancak geçtiğimiz yıl FBI yetkilileri, Gazze savaşının başlamasının ardından uluslararası terörizm tehdidinin önemli ölçüde arttığı konusunda uyarıda bulundu.

SITE istihbarat grubu, DAEŞ destekçilerinin dün çevrimiçi sohbet gruplarında kutlama yaptığını bildirdi.

Açıklamada, “Eğer bu bir kardeşse, o bir efsanedir. Allahu Ekber” dedikleri aktarıldı.

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