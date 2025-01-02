ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi?

ORTADOĞU TOPRAKLARINA ODAKLANDILAR

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, FBI'ın kendisine “saldırıdan sadece saatler önce (Cabbar’ın) sosyal medyada DAEŞ’ten ilham aldığını gösteren videolar yayınladığını” söylediğini belirtti.

Beş yıldan uzun bir süre önce ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından Suriye ve Irak'ta kendi ilan ettiği halifelikten çıkarılan DAEŞ, Batı'ya yönelik El Kaide tarzı büyük saldırılar düzenlemekten ziyade Ortadoğu'da toprak ele geçirmeye odaklanmıştı.

Ancak kendi topraklarında Amerikalılara ve ulaşabildiği diğer yabancılara da saldırılar düzenledi. DAEŞ, Dünyanın dört bir yanında kendi ideolojisine kapılan insanlara, masum sivillere yönelik korkunç saldırılar gerçekleştirmeleri için ilham verdi.