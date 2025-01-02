ABD saldırısı yeniden hatırlattı: DAEŞ nedir? "Yalnız kurtlar" kimlere ilham verdi?
ABD'nin New Orleans eyaletinde 15 kişiyi kamyonla ezerek öldüren Şemseddin Cabbar'ın aracından DAEŞ bayrağı çıktı. Yeni yıl kutlamalarını hedef alan bu saldırı terör örgütü DAEŞ'e dair soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. İşte DAEŞ’e, onların bayrağı altında cinayet işleyen silahlı gruplara ve “yalnız kurtlar”a bir bakış...
ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, Teksaslı Amerikalı Şemseddin Cabbar’ın, dün New Orleans'ın Fransız Mahallesi'nde yeni yıl partisine katılanlara çarparak 15 kişinin ölümüne yol açtığı kamyonda DAEŞ’in siyah bayrağının ele geçirildiğini açıkladı.
Soruşturmanın, Cabbar’ın terör örgütü DAEŞ’ten ya da dünyanın dört bir yanındaki en az 19 bağlı gruptan almış olabileceği herhangi bir destek ya da ilhamı incelemesi bekleniyor.