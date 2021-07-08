ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD Donanmasına ait 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

DHA 08.07.2021 - 16:55 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 16:59

ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 1
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru hareket etti.
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 2
ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı  'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 3
Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 4
Yaklaşık 1 saatte Fatih  Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 5
Gemi Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamladı.
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 6
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 7
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 8
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti - 9

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