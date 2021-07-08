ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD Donanmasına ait 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru hareket etti. ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Gemi Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamladı.