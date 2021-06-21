ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Donanması, en yeni ve en gelişmiş uçak gemisinin şok sertliğini ölçmek için, 'Tam Gemi Şok Denemeleri' tatbikatı gerçekleştirdi. 18 bin kilogram patlayıcı kullanılan ilk test tatbikatı sonunda, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA 21.06.2021 - 11:45 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 13:35

ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials)  tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı.VİDEO

ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 2
Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı.
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 3
ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), patlamayı 3.9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 4
Uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un, Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken ilk planlanmış patlayıcı tatbikatını tamamlaması ardından, ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı.
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 5
ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor" denildi.
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 6
Açıklamanın devamında  "Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 7

"Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir" denilean açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı.

ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 8
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 9

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