ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DHA 21.06.2021 - 11:45 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 13:35
Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı.VİDEO
"Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir" denilean açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı.