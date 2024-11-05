ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi sonuçları öncesinde son durum, oy kullanma işlemlerinin sona ermesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Tüm dünyanın merakla beklediği ABD seçim sonuçlarının açıklanacağı ve oy sayma işleminin başlayacağı tarih ve saat merak edilirken bir yandan da anketlere göre 2024 ABD seçimini Demokrat Partisi adayı Kamala Harris mi yoksa Donald Trump'ın mı kazanacağı araştırılıyor. Yapılan son anketlere göre ABD seçimleri iki aday arasında kafa kafaya sürmeye devam ediyor. Peki, 2024 ABD seçim sonuçlarında son durum ne? ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman başlayacak?

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 1

2024 ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Kritik öneme sahip seçimler arasında yer alan ABD seçimini, Demokratların adayı Kamala Harris mi yoksa Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın mı kazancağı, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İki adaydan biri oy sayma işlemi ve kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ABD'nin 47. başkanı olacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman başlayacak?

DÜNYA HABERLERİ

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 2

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini yapacak. Genel oy verme işlemi 5 Kasım'da başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü.

Buna göre; 2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 3

ABD 2020 SEÇİMLERİNDE KAZANAN KAÇ GÜNDE BELLİ OLDU?

2020 seçimleri 3 Kasım Salı günü yapıldı.

Ancak ABD televizyon kanalları Joe Biden'ın kazandığını 7 Kasım Cumartesi sabahı ilan etti. Aslında iki aday da başkan seçilmek için gereken 270 delegeye yakındı.

Eyaletlerin büyük çoğunluğu kesin sonuçları 24 saat içinde ilan etti. Ancak Pennsylvania ve Nevada gibi bazı kritik eyaletlerde süreç uzadı.

Seçim gününden yaklaşık dört gün sonra 19 delegesi olan Pennsylvania’da yapılan son sayım sonrası televizyonlar Biden'ın ABD’nin yeni başkanı olacağını duyurmaya başladı.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 4

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gidiyor.

ABD'nin doğu eyaletlerinde başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle Demokratların adayı seçilen Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, başkanlık için yarışıyor.

Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor.

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 5

SALINCAK EYALETLERDEKİ SONUÇLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

ABD'deki salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.

İLGİLİ HABER: SALINCAK EYALETLER NELER?

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 6

ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK?

Bir yandan postayla ya da şahsen erken oy kullanma işlemleri devam ederken, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor.

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor.

NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor.

CBS News'un anketine göre de Harris 1 puan önde.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 7

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANIR?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 8

OY SAYMA İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oylar her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak.

Sandık kapanış saatleri, eyaletten eyalete değişmekle birlikte genellikle yerel saatle akşam 7 (TSİ 03.00) civarında başlayacak.

ABD genelinde saat dilimlerinin farklı olması nedeniyle, Alaska ve Hawaii gibi eyaletlerdeki seçmenler hala sandık başına giderken, doğu yakasında oy pusulaları sayılmış olacak.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 9

CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.

Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.

2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.

Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 10

DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.

Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.

Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.

Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.

ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 11

SEÇİMİ KAZANAN ADAY 20 OCAK'TA KOLTUĞA OTURACAK

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlıyor.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER