ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Anketlere göre seçimde kim önde? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum)
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi sonuçları öncesinde son durum, oy kullanma işlemlerinin sona ermesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Tüm dünyanın merakla beklediği ABD seçim sonuçlarının açıklanacağı ve oy sayma işleminin başlayacağı tarih ve saat merak edilirken bir yandan da anketlere göre 2024 ABD seçimini Demokrat Partisi adayı Kamala Harris mi yoksa Donald Trump'ın mı kazanacağı araştırılıyor. Yapılan son anketlere göre ABD seçimleri iki aday arasında kafa kafaya sürmeye devam ediyor. Peki, 2024 ABD seçim sonuçlarında son durum ne? ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman başlayacak?
2024 ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Kritik öneme sahip seçimler arasında yer alan ABD seçimini, Demokratların adayı Kamala Harris mi yoksa Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın mı kazancağı, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İki adaydan biri oy sayma işlemi ve kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ABD'nin 47. başkanı olacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman başlayacak?