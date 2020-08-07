ABD seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden kimdir?

ntv.com.tr - AFP 07.08.2020 - 11:32
2016'daki seçimlerde Demokratların adaylığını eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kazanmıştı.
Demokrat Parti'de bu yıl çok sayıda aday çıkmasına rağmen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'a rakip oldu.
Joe Biden, 1942 yılında Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde doğdu. Çocukken Delaware’e taşındı. Bir politikacı olarak Trump, Biden’ı Pensilvanya’yı terk etmekle suçlasa da Biden, her iki yönetimle de yakın siyasi bağlar kurmuştur.
Altı dönem senato üyeliği yapan Joe Biden, ilk kez 1972’de ABD’nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.
3 Kasım’da yapılacak seçimlere aday olan Biden, yaklaşık yarım asırdır kamuya hizmet ettiği için hükümet deneyiminin onu ön plana çıkardığını vurguluyor.
Biden, corona virüs krizinde de seçmenlerin ilgisini çekebilmek için sağlık ve ekonomi uzmanlarının tavsiyelerine dayanan öneriler formüle etmenin yollarını aradı.
Önerilerinin arasında corona virüs testlerinin daha ulaşılabilir ve ücretsiz olması da yer alıyor.
*Senatör Biden, 13 Temmuz 1989'da konuşma yapıyor
Aynı zamanda Biden, Trump’ın salgına verdiği tepkileri de eleştirdi ve Trump’ın virüse tepki göstermek için de geç kaldığını söyledi.
ABD’de halk arasında Obamacare olarak da bilinen Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın kabul aşamasında Obama yönetiminde başkan yardımcılığı yaptı. Biden için sağlık hizmetleri hala en önemli öncelik.
Bunun nedeninin Biden’ın yaşadığı aile trajedisi olduğu düşünülüyor. 1972 yılında araba kazasında ilk karısını ve henüz bebek olan kızını kaybetti. 2015 yılında oğlu Beau Biden beyin kanserinden öldü. Eski bir televizyon reklamında Biden, sağlık hizmetlerinin kendisi için kişisel bir konu olduğunu belirtti.
Senatör Bernie Sanders da dahil olmak üzere partisindeki bazı isimler ‘herkes için sağlık desteği’ne karşı çıksa da Biden, uygun bakım yasasına bir kamu seçeneği konulmasından yana.