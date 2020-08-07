ABD seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden kimdir?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Milyonlarca Amerikalı ülkeyi dört yıl yönetecek başkan için oy kullanacak. İki parti arasında geçecek olan seçimde Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların adayı ise Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden. Peki, Joe Biden kimdir? Donald Trump’a karşı kazanma şansı var mı?

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ntv.com.tr - AFP 07.08.2020 - 11:32

NTV.COM.TR| ABD'de seçmenler 3 Kasım 2020'de sandık başına gidecek.



Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.

Ayrıca, Senato'nun 100 sandalyesinin 33'ü içinde seçmen oy kullanmış olacak.



Birçok eyalette valilik ve eyalet meclisi seçimleri de yapılacak. Beyaz Saray'daki son Demokrat başkan 2008 ve 2012 yıllarında seçimi kazanan Barack Obama olmuştu. Demokrat Parti'de bu yıl çok sayıda aday çıkmasına rağmen, ipi göğüsleyen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu.





2016'daki seçimlerde Demokratların adaylığını eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kazanmıştı. Demokrat Parti'de bu yıl çok sayıda aday çıkmasına rağmen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'a rakip oldu.

JOE BİDEN KİMDİR? Trump'ın rakibi olan Biden, Demokrat Parti'den eski ABD başkan yardımcısı.

Joe Biden, 1942 yılında Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde doğdu. Çocukken Delaware’e taşındı. Bir politikacı olarak Trump, Biden’ı Pensilvanya’yı terk etmekle suçlasa da Biden, her iki yönetimle de yakın siyasi bağlar kurmuştur. Altı dönem senato üyeliği yapan Joe Biden, ilk kez 1972’de ABD’nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.

3 Kasım’da yapılacak seçimlere aday olan Biden, yaklaşık yarım asırdır kamuya hizmet ettiği için hükümet deneyiminin onu ön plana çıkardığını vurguluyor.



Biden, corona virüs krizinde de seçmenlerin ilgisini çekebilmek için sağlık ve ekonomi uzmanlarının tavsiyelerine dayanan öneriler formüle etmenin yollarını aradı.



Önerilerinin arasında corona virüs testlerinin daha ulaşılabilir ve ücretsiz olması da yer alıyor. *Senatör Biden, 13 Temmuz 1989'da konuşma yapıyor

Aynı zamanda Biden, Trump’ın salgına verdiği tepkileri de eleştirdi ve Trump’ın virüse tepki göstermek için de geç kaldığını söyledi. ABD’de halk arasında Obamacare olarak da bilinen Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın kabul aşamasında Obama yönetiminde başkan yardımcılığı yaptı. Biden için sağlık hizmetleri hala en önemli öncelik.

Bunun nedeninin Biden’ın yaşadığı aile trajedisi olduğu düşünülüyor. 1972 yılında araba kazasında ilk karısını ve henüz bebek olan kızını kaybetti. 2015 yılında oğlu Beau Biden beyin kanserinden öldü. Eski bir televizyon reklamında Biden, sağlık hizmetlerinin kendisi için kişisel bir konu olduğunu belirtti.

Senatör Bernie Sanders da dahil olmak üzere partisindeki bazı isimler ‘herkes için sağlık desteği’ne karşı çıksa da Biden, uygun bakım yasasına bir kamu seçeneği konulmasından yana.

Senato’da onlarca yıl dörev yapan Biden, iki partililiğin değerine inanıyor. Biden, Senato Dış İlişkiler Komitesi eski başkanı olarak Amerika’nın küresel sahnede bir lider rolü oynaması gerektiğini savunuyor.

Eğer Joe Biden, seçilirse 78 yaşında göreve başladığında tarihin en eski başkanı olacak. Şu anda 73 yaşında olan Trump, eğer bu seçimleri kazanırsa o da gelmiş geçmiş en yaşlı başkan ünvanını alacak.

Obama, seçim yarışının ilk aşaması tamamlanana kadar Biden’ı açık açık desteklemedi. Ancak, Obama ve Biden, Obama yönetimi sırasında yakın bir ilişki kurdu. Biden sık sık dostluklarının yanı sıra, sağlık hizmetlerinden dış politikaya kadar çeşitli konularda birlikte yaptıkları çalışmaların altını çiziyor.