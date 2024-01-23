ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya

ABD'de 2024 seçimleri için kritik bir oylama gerçekleşecek. New Hampshire'daki seçimlerde Trump, tek kalan rakibi Eski BM temsilcisi Nikki Haley ile karşı karşıya gelecek. Cumhuriyetçi seçmenler, Donald Trump'ın izolasyonist ve öfkeli söylemi ya da Haley'in ABD'nin dünya liderliğini savunan görüşleri arasında tercih yapacak.

ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya - 1

ABD'nin New Hampshire eyaletinde seçmenler, 2024 başkanlık ön seçimleri öncesinde sandık başına gidecek. Seçim, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını belirlemek için kritik önem taşıyor.


Sandıkta Donald Trump ve tek kalan rakibi Nikki Haley yarışacak. Haley, Florida Valisi Ron DeSantis'in çekilmesinden sonra Trump'ın tek rakibi oldu. Florida Valisi DeSantis, Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

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ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya - 2

TRUMP'IN AGRESİF TAVRI İLGİ ÇEKİYOR

Trump ile Haley, ABD'nin dünyadaki rolü hakkında farklı vizyonlara sahip. Eski Başkan Trump, siyasetin sağında giderek güçlenen daha izolasyonist bir çizgiyi savunuyor.

Yabancı askeri müdahaleleri reddeden Trump, NATO dahil ABD'nin geleneksel ittifaklarına şüpheyle yaklaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gibi otoriter liderlerle anlaşma yapmaya sıcak bakıyor.

ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya - 3

New Hampshire'da düzenlenen bir mitingde Trump, adını bile duymadığınız ülkelerde bitmek bilmeyen savaşlar için trilyonlarca dolar harcama günlerine asla dönmeyeceğini söyledi.

Trump, İsrail'in Gazze saldırılarını ile ABD'nin yeniden Ortadoğu'ya karıştığı uyarısında bulundu. Trump, Macaristan'ın aşırı sağcı başbakanı Viktor Orbán'ı "büyük bir lider" olarak nitelendirdi.

ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya - 4

HALEY'İN ABD'Sİ DÜNYAYA DOKUNACAK

ABD'nin Eski BM Büyükelçisi Haley'in ise geleneksel şahin bir Cumhuriyetçi politikacı olduğu belirtiliyor.

Haley, Rusya'nın işgaline karşı koyabilmesi için Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasını ve Hamas'a karşı savaşında İsrail'e tereddütsüz destek verilmesini savundu.


ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya - 5

ABD'nin dünyadan kopmayı göze alamayacağını savunan Haley, Çin ve Rusya dahil olmak üzere en büyük rakiplerinin at koşturmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Trump'ı da Amerika'nın düşmanlarıyla yakınlaştığı için eleştiriyor.

ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya - 6

Uzmanlar, Haley'in mesajlarının daha ılımlı seçmeleri ikna edebileceğini belirtirken; Trump'ın öfkeli açıklamalarının daha fazla ilgi çekebileceğini ifade ediyor.

New Hampshire, yetişkin nüfusun neredeyse yüzde 8'inin ABD ordusunda görev yapması gibi ilginç bir niteliği bulunuyor.

Bu noktada Haley, gazilere ve ailelerine açık bir şekilde seslendi ve gaziler için kamu sağlık hizmetlerini iyileştirme sözü verdi.

ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya - 7

15 Ocak'taki Iowa ön seçimlerini 3. sırada tamamlayan Haley'in, New Hampshire'daki seçimlerde de Trump'a karşı kaybetmesi durumunda, kalan eyaletlerde şansının kalmayacağı öngörülüyor.

Trump, eyaletteki anketlerde yüzde 55 düzeyinde desteğe ulaşırken; Haley, yüzde 36 seviyeisnde kalabildi.

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