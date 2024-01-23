ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya
ABD'de 2024 seçimleri için kritik bir oylama gerçekleşecek. New Hampshire'daki seçimlerde Trump, tek kalan rakibi Eski BM temsilcisi Nikki Haley ile karşı karşıya gelecek. Cumhuriyetçi seçmenler, Donald Trump'ın izolasyonist ve öfkeli söylemi ya da Haley'in ABD'nin dünya liderliğini savunan görüşleri arasında tercih yapacak.
ABD'nin New Hampshire eyaletinde seçmenler, 2024 başkanlık ön seçimleri öncesinde sandık başına gidecek. Seçim, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını belirlemek için kritik önem taşıyor.
Sandıkta Donald Trump ve tek kalan rakibi Nikki Haley yarışacak. Haley, Florida Valisi Ron DeSantis'in çekilmesinden sonra Trump'ın tek rakibi oldu. Florida Valisi DeSantis, Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.