ABD seçimlerinde kritik dönemeç: Trump ile tek rakibi Haley karşı karşıya

Uzmanlar, Haley'in mesajlarının daha ılımlı seçmeleri ikna edebileceğini belirtirken; Trump'ın öfkeli açıklamalarının daha fazla ilgi çekebileceğini ifade ediyor.



New Hampshire, yetişkin nüfusun neredeyse yüzde 8'inin ABD ordusunda görev yapması gibi ilginç bir niteliği bulunuyor.

Bu noktada Haley, gazilere ve ailelerine açık bir şekilde seslendi ve gaziler için kamu sağlık hizmetlerini iyileştirme sözü verdi.