ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor?

ABD seçim yarışında son düzlüğe girildi. Son anketler Demokrat aday Kamala Harris'in çok küçük bir farkla önde olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, seçim sonuçlarının hangi kampanyanın seçim gününe kadar daha iyi bir iş çıkardığına göre belirleneceğini düşünüyor. Analistler, özellikle salıncak eyaletler arasındaki Pensilvanya'yı kazananın Beyaz Saray'ı da kazanabileceğini düşünüyor. Başkanlık seçimlerinde son yedi günlük sürece giriş yapılırken gözler adayların ve anketlerin üzerinde. Peki ya son anketler seçim yarışı hakkında ne söylüyor?

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 1

ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde son yedi günlük sürece girildi.

Seçimden bir hafta önce, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, çekişmeli Michigan eyaletinde düzenlenen mitinginde "korku ve ayrıştırıcı düşünceyi geride bırakma" sözü verdi.

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ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 2

Bu arada eski ABD Başkanı Donald Trump, Atlanta'da düzenlediği mitingde, aralarında eski First Lady Michelle Obama'nın da bulunduğu eleştirmenlerine yüklendi ve onları "iğrenç" olarak tanımladı.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 3

Ayrıca Portland'da ve Washington'un Vancouver kentinde bulunan iki oy sandığına yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirildi.

Yetkililerin "demokrasiye doğrudan saldırı" olarak adlandırdığı olayda yüzlerce oy pusulası yanarak yok oldu.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 4

ANKETLERDE SON DURUM NE?

Harris ile Trump arasındaki yarış başa baş gidiyor. Analistler, seçimlerin birkaç kritik eyalette çok ince farklarla sonuçlanacağını öngörüyor.

FiveThirtyEight'in günlük seçim anketi takipçisine göre Harris, salı günü itibarıyla 1,4 puanlık bir avantajla ulusal anketlerde dar bir üstünlüğe sahip.

Başkan yardımcısı, bir önceki hafta düzenlenen ankette 1,7 puan öndeydi.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 5

YEDİ SALINCAK EYALET

Yedi önemli salıncak eyalet muhtemelen bu seçimin sonuçlarını belirleyecek. Her iki adayın kampanyası da odaklarını ve çabalarını bu eyaletlere koydu.

Bu yedi eyalet; Pensilvanya, Kuzey Karolina, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Nevada.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 6

FiveThirtyEight'in günlük anket takipçisine göre Harris, Michigan'da dar bir farkla önde.

Bu arada Trump, Pensilvanya ve Nevada'da Harris'e karşı hafif bir üstünlüğe sahip ve Kuzey Karolina, Arizona ve Georgia'da daha önemli ölçüde önde.

Yedi eyalette de adaylar anketlerin hata payı içinde kalarak birbirlerinden iki puan geride kalıyorlar. Bu da son oylamadan birkaç gün önce her eyaletin kaderini belirsiz kılıyor.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 7

KAMALA HARRIS NE YAPIYOR? 

Başkan Yardımcısı Harris, Michigan'da Tim Walz ve şarkıcı Maggie Rogers ile birlikte miting düzenledi.

Yaklaşık 30 Filistin yanlısı protestocu etkinlikte Harris'le karşı karşıya geldi.

Aday, protestoculara "Hey, çocuklar, sizi duyuyorum." diyerek tezahüratları kabul etti. Grup, "İsrail bombalıyor, Kamala ödüyor, bugün kaç çocuğu öldürdünüz?" diye slogan attı.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 8

Harris, gruba teşekkür ettikten sonra, "Gazze konusuna gelince, hepimiz bu savaşın bir an önce bitmesini ve rehinelerin kurtarılmasını istiyoruz ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Harris, Michigan'a uçmadan önce Trump'a göndermede bulundu; mitingde bir komedyen Porto Riko'yu "yüzen bir çöp adası" olarak nitelemişti.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 9

DONALD TRUMP NE YAPIYOR?

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump son olarak Georgia'daydı. Powder Springs'te düzenlenen ilk Ulusal İnanç Zirvesi 2024'te konuşmalar yaptı ve ardından akşam Atlanta'da bir miting düzenledi.

Trump, etkinlikleri sırasında kendisinin veya destekçilerinin Naziler ve faşistlerle karşılaştırıldığı iddialarını reddetti.

Atlanta'daki etkinliğinde ayrıca, hafta sonu söylemlerini kınayan eski First Lady Michelle Obama'yı "iğrenç" olarak nitelendirdi. Ancak Trump, Georgia etkinliklerinde New York mitinginde Porto Riko'ya yönelik ırkçı ifadeler konusunda sessiz kaldı.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 10

HARRIS VE TRUMP KAMPANYASININ SONRAKİ ADIMI NE?

Harris'in, Salı gecesi Washington DC'de 20 bin kişilik bir kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Kampanyası, bu mitingi "kapanış konuşması" olarak nitelendiriliyor.

Harris, Beyaz Saray'ın hemen dışında bulunan Ellipse'de konuşma yapacak.

Trump ise Pensilvanya'nın Allentown kentinde miting düzenleyecek. Pensilvanya kritik bir çekişme alanı eyaleti ve hem Trump hem de Harris son haftalarda burayı birkaç kez ziyaret etti.

ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor? - 11

"PENSİLVANYA'YI ALAN SEÇİMİ ALIR"

Anket takipçilerine göre, eyaletteki Porto Rikolu oylarının yoğunluğu ve Trump'ın ırkçı yorumları göz önüne alındığında, eski başkanın kampanya ziyaretleri, şu anda az bir farkla önde olduğu eyalette seçimleri kazanması açısından daha da önemli hale gelebilir.

Analistler, Pensilvanya'yı kazananın Beyaz Saray'ı da kazanabileceğini düşünüyor.

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