ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor?

YEDİ SALINCAK EYALET

Yedi önemli salıncak eyalet muhtemelen bu seçimin sonuçlarını belirleyecek. Her iki adayın kampanyası da odaklarını ve çabalarını bu eyaletlere koydu.

Bu yedi eyalet; Pensilvanya, Kuzey Karolina, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Nevada.