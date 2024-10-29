ABD seçimlerinde son 7 gün: Anketler ne diyor, Harris ve Trump ne yapıyor?
ABD seçim yarışında son düzlüğe girildi. Son anketler Demokrat aday Kamala Harris'in çok küçük bir farkla önde olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, seçim sonuçlarının hangi kampanyanın seçim gününe kadar daha iyi bir iş çıkardığına göre belirleneceğini düşünüyor. Analistler, özellikle salıncak eyaletler arasındaki Pensilvanya'yı kazananın Beyaz Saray'ı da kazanabileceğini düşünüyor. Başkanlık seçimlerinde son yedi günlük sürece giriş yapılırken gözler adayların ve anketlerin üzerinde. Peki ya son anketler seçim yarışı hakkında ne söylüyor?
ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde son yedi günlük sürece girildi.
Seçimden bir hafta önce, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, çekişmeli Michigan eyaletinde düzenlenen mitinginde "korku ve ayrıştırıcı düşünceyi geride bırakma" sözü verdi.