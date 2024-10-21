ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı!

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Philadelphia eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı. Pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı. Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı." dedi.

ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 1

SEÇMENLERE SÜRPRİZ YAPTI

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı.

Trump, üçüncü Beyaz Saray adaylığının son günlerinde, Amerikan şirketlerinden McDonald's'ı siyasi arenaya çekiyor.

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ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 2

Seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Philadelphia şehrindeki bir hamburgercide çalışan Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı.

ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 3

PENCEREDEN SERVİS YAPTI

Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı.

ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 4

Harris’in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi.

ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 5

Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!” şeklinde konuştu.

ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 6

"HARRIS'TEN 15 DAKİKA FAZLA ÇALIŞTIM"

Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı." dedi.

ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 7
ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı! - 8
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