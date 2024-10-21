ABD seçimlerinde son düzlük: Trump yarışı hamburgerciye taşıdı!
Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Philadelphia eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı. Pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı. Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı." dedi.
SEÇMENLERE SÜRPRİZ YAPTI
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı.
Trump, üçüncü Beyaz Saray adaylığının son günlerinde, Amerikan şirketlerinden McDonald's'ı siyasi arenaya çekiyor.