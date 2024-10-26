ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde
ABD seçimlerinde geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Demokratların adayı Kamala Harris'e destek mitingine katıldı. Beyonce, “Amerika için yeni bir şarkı söyleme zamanı geldi” dedi. Mitinge eski Destiny's Child üyesi Kelly Rowland ve oyuncu Jessica Alba da katıldı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor.
Demokratların başkan adayı Kamala Harris için Teksas eyaletinin Houston kentinde seçim mitingi düzenlendi.