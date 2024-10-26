ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde

ABD seçimlerinde geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Demokratların adayı Kamala Harris'e destek mitingine katıldı. Beyonce, “Amerika için yeni bir şarkı söyleme zamanı geldi” dedi. Mitinge eski Destiny's Child üyesi Kelly Rowland ve oyuncu Jessica Alba da katıldı.

ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde - 1

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris için Teksas eyaletinin Houston kentinde seçim mitingi düzenlendi.

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ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde - 2

Mitinge Amerikalı şarkıcı Beyonce ve eski Destiny's Child üyesi Kelly Rowland da katıldı.

Houston doğumlu Beyonce, Harris’in “kürtaj hakkı” temalı mitingine katılan 30 bin kişinin alkışları arasında sahneye çıktı.

ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde - 3

Houston doğumlu süperstar Beyonce, mitingde kalabalığa ülkenin "tarihin eşiğinde" olduğunu ve "yeni bir şarkı söylemenin" zamanının geldiğini söyledi.

ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde - 4

Kalabalığa "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi." diye seslenen Beyonce, "248 yıl önce başlayan bir şarkı. Çöküşün, anlaşmazlığın, umutsuzluğun eski notaları artık yankılanmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde - 5

Şarkıcı, "Ben ünlü biri olarak burada değilim. Ben politikacı olarak burada değilim. Ben bir anne olarak buradayım." dedi.

ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde - 6

Mitinge Amerikalı oyuncu Jessica Alba da katıldı.

ABD seçimlerinde yıldızlar geçidi: Beyonce, Harris mitinginde - 7
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