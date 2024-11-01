ABD seçimlerine son 4 gün: 62 milyon seçmen erken oy kullandı
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine 4 gün kala devam eden erken oy kullanma sürecinde 62 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Anketler Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın özellikle kritik 7 eyalette kıyasıya bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor. Analistler, özellikle salıncak eyaletler arasındaki Pensilvanya'yı kazananın Beyaz Saray'ı da kazanabileceğini düşünüyor.
ÜLKE TARİHİNİN EN ÇEKİŞMELİ SEÇİMİ
ABD'de 60. başkanlık seçimlerine 4 gün kaldı. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin Başkan adayı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris arasındaki yarış, ülke tarihinin en çekişmeli seçimlerinden biri olarak görülüyor.