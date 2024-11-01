ABD seçimlerine son 4 gün: 62 milyon seçmen erken oy kullandı

KATILIM ORANINDA REKOR BEKLENTİSİ

2024 seçimlerinin, ABD tarihindeki en yüksek katılım oranına sahip seçimlerden biri olması bekleniyor.

2020 seçimlerinde yüzde 66,8 olan katılım oranının bu yıl daha da yükselmesi öngörülüyor.

Birçok eyalette, özellikle genç seçmenlerin ve ilk kez oy kullanan seçmenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Katılım oranlarındaki artışın, başta iklim değişikliği, ekonomi ve sosyal adalet gibi konulara daha duyarlı genç nesil tarafından yönlendirildiği belirtiliyor.

Kampanyalar, sosyal medya aracılığıyla genç seçmenleri motive etmeye ve katılım oranlarını daha da artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermiş durumda.