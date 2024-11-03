ABD seçimlerine son iki gün: Harris ve Trump arasındaki fark ne?

Trump, izolasyonist bir dış politika izliyor ve ABD'nin dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalardan uzaklaşmasını istiyor.

Demokratlar, bu hareketi Putin'i cesaretlendirecek bir hamle olarak görüyor. Ancak Trump, Rusya ile müzakereli bir çözüm yoluyla 24 saat içinde Ukrayna'daki savaşı sona erdirebileceğini iddia ediyor.

Trump, kendisini İsrail'in sadık bir destekçisi olarak konumlandırdı ancak Gazze'deki savaşı nasıl sonlandıracağına dair pek fazla bir şey söylemedi.