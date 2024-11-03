ABD seçimlerine son iki gün: Harris ve Trump arasındaki fark ne?
Amerika Birleşik Devletleri için karar anı hiç olmadığı kadar yakın. Amerikalı seçmenler, seçim günü geldiğinde başkanlık koltuğunu teslim etmek için Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında net bir seçim yapmak zorunda kalacak. ABD seçimlerine iki gün kala, adayların neyi savunduklarına ve politikalarının arasındaki farklılıklara bir göz atalım.
ÜLKE TARİHİNİN EN ÇEKİŞMELİ SEÇİMİ
Amerikalı seçmenler için başkanlık yarışında karar anı geldi çattı.
Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında devam eden zorlu yarış iki gün içerisinde bir sonuca ulaşacak.
İki aday arasındaki yarış, ülke tarihinin en çekişmeli seçimlerinden biri olarak görülüyor.
ABD seçimlerine iki gün kala, adayların neyi savunduklarına ve politikalarının arasındaki farklılıklara bir göz atalım....