ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında
ABD için karar anı hiç olmadığı kadar yakın. Amerikalı seçmenler, seçim günü geldiğinde başkanlık koltuğunu teslim etmek için Kamala Harris ile Donald Trump arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. seçimlerin yarattığı belirsiz ortam, Ukraynalı askerleri de etkiliyor. Rusya'yı yenmek isteyen Ukraynalılar, seçimlerin sonucu konusunda endişeli. Ukrayna'nın bunu yapabilmek için ABD'nin desteğine ihtiyacı var. Şu ana kadar 50 milyar doları aşan askeri destek hattının, Donald Trump'ın ikinci döneminde sürdürülmesi daha az olası görünüyor.
ABD seçimlerinin yarattığı belirsiz ortam, Ukrayna'nın cephedeki askerlerini de etkilemeye devam ediyor.
Rusya'yı yenmek isteyen Ukraynalılar, seçimlerin nasıl sonuçlanacağı konusunda endişeli.
Ukrayna'nın savaşı kazanabilmek için ABD'nin yardımına ihtiyacı var.