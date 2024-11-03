ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında

ABD'nin bir sonraki başkanı kim olursa olsun, Ukrayna'nın sınırları ve bu sınırlar içerisinde yaşayan herkes üzerinde derin bir etki yaratacak.

BBC, Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde günbegün daha fazla sayıda kişinin savaşın bitmesini istediğini ve Donald Trump'ın bu konuda önde görüldüğünü de aktarıyor.