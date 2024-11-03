ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında

ABD için karar anı hiç olmadığı kadar yakın. Amerikalı seçmenler, seçim günü geldiğinde başkanlık koltuğunu teslim etmek için Kamala Harris ile Donald Trump arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. seçimlerin yarattığı belirsiz ortam, Ukraynalı askerleri de etkiliyor. Rusya'yı yenmek isteyen Ukraynalılar, seçimlerin sonucu konusunda endişeli. Ukrayna'nın bunu yapabilmek için ABD'nin desteğine ihtiyacı var. Şu ana kadar 50 milyar doları aşan askeri destek hattının, Donald Trump'ın ikinci döneminde sürdürülmesi daha az olası görünüyor.

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 1

ABD seçimlerinin yarattığı belirsiz ortam, Ukrayna'nın cephedeki askerlerini de etkilemeye devam ediyor.

Rusya'yı yenmek isteyen Ukraynalılar, seçimlerin nasıl sonuçlanacağı konusunda endişeli.

Ukrayna'nın savaşı kazanabilmek için ABD'nin yardımına ihtiyacı var.

DÜNYA HABERLERİ

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 2

Ukrayna, 2023 yılında cephe hattının güneydoğu kesiminde, Rus ordusunu püskürteceğini umduğu karşı saldırısını başlattı. Karşı saldırısı kısmen başarısız olan ordu çok az veya hiç ilerleme kaydedemedi.

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 3

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, galip gelmesi durumunda askeri yardımın devam edeceğini öne sürse de, yetkileri Cumhuriyetçi Parti tarafından yönetilen Kongre tarafından kısıtlanabilir.

Şu ana kadar 50 milyar doları aşan askeri destek hattının, Donald Trump'ın ikinci döneminde sürdürülmesi daha az olası görünüyor.

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 4

ABD'nin bir sonraki başkanı kim olursa olsun, Ukrayna'nın sınırları ve bu sınırlar içerisinde yaşayan herkes üzerinde derin bir etki yaratacak.

BBC, Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde günbegün daha fazla sayıda kişinin savaşın bitmesini istediğini ve Donald Trump'ın bu konuda önde görüldüğünü de aktarıyor.

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 5

UKRAYNA SAVAŞI VE MUHTEMEL SENARYOLAR

Trump, savaşı sona erdirmek için "bir şeyler yapacağını" söyledi ve Ukrayna'nın bir miktar topraktan vazgeçmek zorunda kalabileceğini ima etti.

ABD'nin ikinci seçeneği ise desteğini tamamen çekmek olabilir ki bu da zamanla Rus güçlerinin tüm bölgeyi ve hatta ötesinde Ukrayna'nın daha da büyük bir bölümünü ele geçirmesi anlamına gelecektir.

Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını tamamen kurtarmasını içeren üçüncü senaryo giderek daha az olası görünüyor.

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 6

Ukraynalı askerler, 5 Kasım'daki ABD seçimlerini gergin bir şekilde bekliyor. Belirsizlik, savaş alanındaki hırsları ve daha fazla yardım sağlamak için yapılan siyasi çabaları engelliyor.

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 7

Batılı müttefikler, Kiev'in savaş çabalarını destekleyip desteklemeyeceklerine veya nasıl destekleyeceklerine karar verirken sıklıkla Amerika örneğine bakıyor.

ABD seçimlerinin yükü Ukraynalı askerlerin omuzlarında - 8
DAHA FAZLA GÖSTER