ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor"

Yeni başkan Donald Trump'ın yakın bir danışmanı, ABD genelinde giderek artan bir histeri duygusunu besleyen ülke çapındaki insansız hava aracı görüntülerinin tüyler ürpertici bir hükümet komplosuyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Charlie Kirk, Amerikan halkına ciddi bir uyarıda bulundu.

Muhafazakâr bir siyasi aktivist ve seçilmiş başkan Trump'ın yakın sırdaşı olan 31 yaşındaki Kirk, cuma günü X'e yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan toplu insansız hava aracı görüntülerinin Mavi Işın Projesinin bir parçası olduğunu öne sürdü.