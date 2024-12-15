ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor"

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın danışmanı, Charlie Kirk, ülke çapındaki insansız hava aracı görüntülerinin tüyler ürpertici bir hükümet komplosuyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Trump da acil eylem çağrısında bulundu. Peki bu drone ışınları Mavi Işın projesinin bir parçası mı?

ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" - 1

Yeni başkan Donald Trump'ın yakın bir danışmanı, ABD genelinde giderek artan bir histeri duygusunu besleyen ülke çapındaki insansız hava aracı görüntülerinin tüyler ürpertici bir hükümet komplosuyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Charlie Kirk, Amerikan halkına ciddi bir uyarıda bulundu.

Muhafazakâr bir siyasi aktivist ve seçilmiş başkan Trump'ın yakın sırdaşı olan 31 yaşındaki Kirk, cuma günü X'e yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan toplu insansız hava aracı görüntülerinin Mavi Işın Projesinin bir parçası olduğunu öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" - 2

MAVİ IŞIN PROJESİ NEDİR?

Mavi Işın Projesi, 1990'lara dayanan ve hükümet ve askeri örgütler de dahil olmak üzere küresel elitlerin dünya nüfusunu manipüle etmek amacıyla göksel olayları sahnelemek için ileri teknoloji kullanmayı planladıklarını iddia eden bir komplo teorisi.

ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" - 3

UZAYLI İSTİLASI İDDİASI

Kirk gibi yorumcuların ABD hükümetinin otoriter bir yönetim uygulamak için bahane olarak uzaylı istilası düzenleyebileceğini iddia etmesiyle teori son zamanlarda internette yeniden ilgi görmeye başladı.

Bu uçuk teori, Biden yönetiminin insansız hava araçlarının nereden geldiğini ya da arkasında kimlerin olduğunu kamuoyuna açıklamamasının ardından oluşan bilgi boşluğunda geçen hafta boyunca güçlenen pek çok teori arasında yer alıyor.

ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" - 4

"AKSİ TAKDİRDE DÜŞÜRÜN!"

Donald Trump da dün Truth Social platformuna yaptığı açıklamada acil eylem çağrısında bulundu.

Trump, şu ifadeleri kullandı: "Ülkenin her yerinde gizemli insansız hava araçları görülüyor. Bu gerçekten hükümetimizin bilgisi dışında gerçekleşiyor olabilir mi? Hiç sanmıyorum! Halkı bilgilendirin, hem de hemen. Aksi takdirde onları düşürün!"

ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" - 5

PENTAGON AÇIKLAYAMIYOR

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olmadığını iddia ediyor ancak son haftalarda ülke genelinde görülen insansız hava araçlarını açıklayamıyor.

Büyük çoğunluğu New Jersey'de olsa da Washington DC'den Kaliforniya'ya kadar ülke genelinde gizemli hava araçları rapor edildi.

ABD semalarında gizemli ışıklar: "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" - 6

RAPORDA TESPİT EDİLEMİYORLAR

Bazı cisimlerin bir araba büyüklüğünde olduğu söylenirken, New Jersey polisi insansız hava araçlarının "daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemediğini", ısı ya da ses yaymadıklarını ve radarda tespit edilemediklerini bildirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER