ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı

ABD’nin başkenti Washington’da kuduz bir tilki 5 Nisan’da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu. Yetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.

Haberler - DHA 08.04.2022 - 15:20

ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı - 1

Washington’da ABD kongre binasında görevli polis, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi Salı günü yakalayarak test etti.

ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı - 2

Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.

ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı - 3

EN AZ 9 KİŞİYİ ISIRDI

Temsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.

ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı - 4

AŞI OLDULAR

Senatör Dr. Bera ve gazeteci Bustillo, kuduz aşısı olduklarını açıkladı.      

ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı - 5
ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı - 6

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