ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı

EN AZ 9 KİŞİYİ ISIRDI

Temsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.