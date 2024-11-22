ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilmiş başkan Donald Trump, ülkede yasadışı olarak bulunan göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi için Amerikan ordusunu görevlendireceğini açıklamıştı. Trump göreve başlamadan önce ABD-Meksika sınırında sığınmacı akını artmış durumda.

ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar - 1

Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri-Meksika sınırında hareketlilik arttı.

Göçmenler Donald Trump'ın toplu sınırdışı tehdidini dikkate almıyorlar. Tek bir hayalleri var: Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ulaşabilmek.

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ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar - 2

Trump iktidara gelmeden önce Amerikan topraklarına ulaşmak isteyen sığınmacılar Meksika sınırından geçmeye çalışıyor.

Latin Amerika ülkelerinden bin 500 sığınmacı Meksika'da Amerika sınırına doğru ilerlerken böyle görüntülendi.

ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar - 3

Teksas eyaletiyse Trump'ın sığınmacıları toplu sınırdışı etme planında kullanması için 567 hektarlık bir alanı kiralamayı önerdi.

Donald Trump, göçmenlerin topluca sınırdışı edilmesi için amerikan ordusunu kullanacağını söylüyor.

ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar - 4

Trump'ın göreve başlayacağı ilk gün olan 20 Ocak 2025'te sınır dışı işlemlerine başlayacağı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin açıklamalarına göre, ülkede yaklaşık 11 milyon göçmenin yasadışı olarak yaşadığı ifade ediliyor.

ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar - 5

Trump bir önceki iktidarında sığınmacı akınını önlemek için meksika sınırına 4 yıl boyunca 729 kilometrelik duvar inşaa etirmişti.

ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar - 6

Her yıl Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezeula'dan çok sayıda sığınmacı ülkelerindeki zorlu koşulları geride bırakarak abd'de yeni bir hayata kavuşma umuduyla yola çıkıyor.

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