ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar
Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilmiş başkan Donald Trump, ülkede yasadışı olarak bulunan göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi için Amerikan ordusunu görevlendireceğini açıklamıştı. Trump göreve başlamadan önce ABD-Meksika sınırında sığınmacı akını artmış durumda.
Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri-Meksika sınırında hareketlilik arttı.
Göçmenler Donald Trump'ın toplu sınırdışı tehdidini dikkate almıyorlar. Tek bir hayalleri var: Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ulaşabilmek.