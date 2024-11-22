ABD sınırı hareketli: Trump iktidara geçmeden ülkeye girmek istiyorlar

Trump'ın göreve başlayacağı ilk gün olan 20 Ocak 2025'te sınır dışı işlemlerine başlayacağı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin açıklamalarına göre, ülkede yaklaşık 11 milyon göçmenin yasadışı olarak yaşadığı ifade ediliyor.