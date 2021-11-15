ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuktan oluşan sivillerin öldüğünü ilk kez kabul etti

"ÖLEN SİVİL SAYISININ DAHA FAZLA OLMASI MUHTEMEL"

Urban değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Soruşturmalar, DAEŞ’in aile üyelerinin direnmesinden kaynaklanan 60'tan fazla diğer zayiatın durumunu kesin olarak tanımlayamadı. Bu belirsizliğin nedeni, videoda çok sayıda silahlı kadın ve en az bir silahlı çocuğun görülmesi ve silahlı ve silahsız personelin tam sayısının kesin olarak belirlenememiş olması. Öldürülenlerin büyük bir kısmı saldırı anında aynı zamanda muharipti, ancak bu iki saldırıda öldürülen başka sivillerin de olması kuvvetle muhtemel.”