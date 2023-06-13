ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak
Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez, eski bir Amerikan Başkanı federal davada hakim karşısında çıkacak. Bu isim Donald Trump. Trump, devlete ait gizli belgeleri alıkoymakla suçlanıyor. Kendisine 37 suçlama yöneltildi. Trump'a göre hakkındaki suçlamalar politik temelli. Anketlere göre, Cumhuriyetçi seçmenin görüşü de bu yönde.
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıkacağı Florida'nın Miami kentinde ulaştı.
Trump Miami'ye ulaştıktan sonra kendisine ait golf kulübüne geçti. Burada eski başkanı destekçileri karşıladı.