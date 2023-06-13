ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez, eski bir Amerikan Başkanı federal davada hakim karşısında çıkacak. Bu isim Donald Trump. Trump, devlete ait gizli belgeleri alıkoymakla suçlanıyor. Kendisine 37 suçlama yöneltildi. Trump'a göre hakkındaki suçlamalar politik temelli. Anketlere göre, Cumhuriyetçi seçmenin görüşü de bu yönde.

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 1

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıkacağı Florida'nın Miami kentinde ulaştı.

Trump Miami'ye ulaştıktan sonra kendisine ait golf kulübüne geçti. Burada eski başkanı destekçileri karşıladı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 2

Florida'da cumhuriyetçi seçmen çoğunlukta. Bu da dava sırasında Trump lehine gösteri ihtimalini ortaya çıkardı. Eyaletin belediye başkanı, "her ihtimale hazırız" dedi

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 3

Trump hakkında, seçimi kaybettikten sonra Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri alıkoyduğu suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 4

Eski Başkan'ın Amerikan nükleer programı ve olası bir saldırıya karşı ülkenin güvenlik açıkları hakkında belgeleri elinde bulundurduğu iddia ediliyor.

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 5

Trump'a 37 suçlama yöneltildi. Amerikan tarihinde ilk kez bir başkana federal dava açıldı.

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 6

Eski Başkan, 10 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak. Hakim karşısına çıktığında suçları yüzüne okunacak.

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 7

Amerika'da Trump'a açılan davalar anketlere göre lehine oldu. Reuters ve Ipsos'un yaptığı ankete göre, cumhuriyetçilerin yüzde 81'i davanın politik temelli olduğu görüşünde.

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 8

Ayrıca cumhuriyetçiler içerisinde başkan adaylığı yarışında da eski başkan, yüzde 43'e, yüzde 22'lik oranla en yakın rakibi Ron DeSantis'in önünde.

ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak - 9
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