ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında cezaevine teslim oldu. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı ve sabıka fotoğrafı çekildi. Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika sonra cezaevinden ayrıldı. Eski başkan Trump'ın parmak izinin alınması ve sabıka fotoğrafının çekilmesi ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.