ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında cezaevine teslim oldu. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı ve sabıka fotoğrafı çekildi. Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika sonra cezaevinden ayrıldı. Eski başkan Trump'ın parmak izinin alınması ve sabıka fotoğrafının çekilmesi ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 1

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.

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ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 2

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 3

Trump'ın ayrıca sabıka fotoğrafıda da çekildi.

(Trump'ın çekilen sabıka fotoğrafı)

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 4

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.

Eski başkan Trump'ın parmak izinin alınması ve sabıka fotoğrafının çekilmesi ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 5

TRUMP'A HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 6

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.

Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var." dedi.

"Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor." açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 7

AMERİKALILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Trump davasıyla ilgili Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı görüldü.

2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Trump'a yönelik davaları, bazıları ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ve sistemin çalıştığı yönünde yorumladı.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 8

Diğerleri ise davaları "cadı avı" olarak nitelendirerek Trump'a destek verdi.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 9

TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

ABD tarihinde bir ilk: Trump, cezaevine teslim oldu, parmak izi alınarak sabıka fotoğrafı çekildi - 10

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.

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