ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim?
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yakın kaynaklar, seçilmiş başkanın yeni hükümeti oluşturma sürecini anlattı. Kaynaklar, Trump'ın kabine seçimlerini etkileyen kilit bir isme bağımlı hale geldiğini ve üst düzey pozisyonlara onun seçtiği isimleri getirdiğini öne sürdü. Kabine için aday gösterilen isimler art arda skandallarla anılırken, İsrail yanlısı olduğu bilinen seçimler de ön plana çıkıyor. Peki ABD'nin 47. başkanı Donald Trump'ın kulağına fısıldayan ve Amerikan tarihinin en tartışmalı kabinesinin oluşturulmasında kilit rol oynayan isim kim?
İSRAİL YANLISI SEÇİMLER
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, modern Amerikan tarihinin en tartışmalı kabinesini kuruyor.
Kabine için aday gösterilen isimler art arda skandallarla anılırken, İsrail yanlısı seçimler de ön plana çıkıyor.