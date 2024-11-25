ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim?

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yakın kaynaklar, seçilmiş başkanın yeni hükümeti oluşturma sürecini anlattı. Kaynaklar, Trump'ın kabine seçimlerini etkileyen kilit bir isme bağımlı hale geldiğini ve üst düzey pozisyonlara onun seçtiği isimleri getirdiğini öne sürdü. Kabine için aday gösterilen isimler art arda skandallarla anılırken, İsrail yanlısı olduğu bilinen seçimler de ön plana çıkıyor. Peki ABD'nin 47. başkanı Donald Trump'ın kulağına fısıldayan ve Amerikan tarihinin en tartışmalı kabinesinin oluşturulmasında kilit rol oynayan isim kim?

ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim? - 1

İSRAİL YANLISI SEÇİMLER

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, modern Amerikan tarihinin en tartışmalı kabinesini kuruyor.

Kabine için aday gösterilen isimler art arda skandallarla anılırken, İsrail yanlısı seçimler de ön plana çıkıyor.

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ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim? - 2

KARARLARI ALAN İSİM KİM?

İddialara göre seçilmiş başkan Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. bu seçimlerin yapılmasındaki en etkili danışman rolünde.

Geçiş sürecine yakın kaynaklara göre, Don Jr., başkan seçilen Trump'ın yeni yönetimindeki üst düzey pozisyonların çoğu için daha nitelikli adaylar yerine deneyimsiz sadık destekçilerini aday gösterdi.

ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim? - 3

Trump'ın ilk döneminde, büyük kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner üst düzey siyasi danışmanlardı.

Oğulları Don Jr. ve Eric ise esas olarak aile şirketini yönetmekle görevlendirilmişlerdi.

Ivanka ve eşi, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a yenilmesinin ardından siyasetten geri çekildi.

ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim? - 4

BEYAZ SARAY STRATEJİSİNİ BELİRLİYOR

Reuters'a konuşan kaynaklar, Don Jr.'ın şu anda babasının kulağına en çok hitap eden çocuk olduğunu ve seçilen başkanın Beyaz Saray stratejisi konusunda oğluna özellikle bağımlı hale geldiğini aktardı.

Ancak Don Jr. tarafından savunulan en tartışmalı seçeneklerden en az ikisi Senato'dan onay almakta zorlanacak gibi görünüyor.

ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim? - 5

AŞI KARŞITI ADAY

Bunlardan biri aşı karşıtlığı ile ön plana çıkan Sağlık Bakanı adayı Robet F. Kennedy Jr.

Bir diğeri ise Rus yanlısı olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve istihbarat camiasındaki deneyim eksikliği nedeniyle endişeye yol açan İstihbarat Direktörü adayı Tulsi Gabbart.

ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim? - 6

EN DİSİPLİNLİ SEÇİM KAMPANYASI

Geçiş sürecine yakın bir kaynak, Trump'ın Susie Wiles gibi yardımcıları sayesinde geçmişte olduğu kadar ailesinin tavsiyesine ihtiyaç duymadığını söyledi.

Wiles, Trump'ın bugüne kadarki en disiplinli seçim kampanyasını yürütmesine yardımcı oldu ve aynı zamanda özel kalem müdürü olacak.

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