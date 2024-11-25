ABD tarihinin en tartışmalı kabinesi: Adayları belirleyen gizli isim kim?

BEYAZ SARAY STRATEJİSİNİ BELİRLİYOR

Reuters'a konuşan kaynaklar, Don Jr.'ın şu anda babasının kulağına en çok hitap eden çocuk olduğunu ve seçilen başkanın Beyaz Saray stratejisi konusunda oğluna özellikle bağımlı hale geldiğini aktardı.

Ancak Don Jr. tarafından savunulan en tartışmalı seçeneklerden en az ikisi Senato'dan onay almakta zorlanacak gibi görünüyor.