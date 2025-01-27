ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz?

TARİHİ BELGELER NE ANLATACAK?

1963 yılında Dallas’ta Başkan Kennedy’nin, 1968’de ise Martin Luther King Jr. ve Robert F. Kennedy’nin öldürülmesi, Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Trump’ın kararnamesi, bu olaylara dair federal belgelerin açıklanmasını hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak belgelerin tam olarak ne kadar açıklık getireceği belirsiz.