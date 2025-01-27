ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz?

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en tartışmalı üç suikastına dair gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza attı. Karar, Başkan John F. Kennedy, Rahip Martin Luther King Jr. ve Senatör Robert F. Kennedy’nin suikastlarıyla ilgili bilinmeyen detayların gün yüzüne çıkmasını amaçlıyor. Peki 60'ları altüst eden üç suikast ile ilgili neler öğrenebiliriz?

ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 1

ABD Başkanı Donald Trump, tartışmaların ve komplo teorilerinin odağı haline gelen ülke tarihinin en ünlü üç suikastına ilişkin gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ancak bu adım, yıllardır komplo teorilerinin gölgesinde kalan bu olaylara ışık tutmaya yeterli olmayabilir. Kamuoyunun merakını gidermek yerine, yeni soruları beraberinde getirme ihtimali tartışılıyor.

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ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 2

TARİHİ BELGELER NE ANLATACAK?

1963 yılında Dallas’ta Başkan Kennedy’nin, 1968’de ise Martin Luther King Jr. ve Robert F. Kennedy’nin öldürülmesi, Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Trump’ın kararnamesi, bu olaylara dair federal belgelerin açıklanmasını hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak belgelerin tam olarak ne kadar açıklık getireceği belirsiz.

ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 3

"KESİN KANIT SUNMAYABİLİR"

John F. Kennedy Kütüphanesi Vakfı yönetim kurulu üyesi Tom Samoluk, "Bu belgeler kesin bir kanıt sunmayabilir, ancak hikayenin eksik parçalarını birleştirebilir" açıklamasında bulundu. 1990'larda JFK dosyalarını inceleyen Samoluk, belgelerin yalnızca bazı detaylara açıklık getireceğini öne sürdü.

ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 4

JFK suikastına dair belgelerin açıklanması, ilk olarak 1992’de Kongre tarafından kabul edilen bir yasayla gündeme gelmişti. Ancak dönemin başkanı, ulusal güvenlik gerekçesiyle bu belgelerin tamamını açıklamamıştı.

İlk açıklama tarihi olan 2017’de Trump, belgelerin yalnızca bir kısmını yayınlamış ve geri kalan belgelerin ulusal güvenlik nedeniyle gizli kalacağını duyurmuştu.

ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 5

Yeni kararname, Ulusal İstihbarat Direktörü ve Adalet Bakanı'na, JFK suikastına ilişkin kayıtların tamamını açıklamaları için 15 gün, Martin Luther King Jr. ve Robert F. Kennedy suikastları için ise 45 gün süre tanıyor.

ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 6

KOMPLE TEORİLERİ GÜNDEMDE

Kennedy suikastına ilişkin Warren Komisyonu’nun raporu, suikasti düzenleyen Lee Harvey Oswald’ın tek başına hareket ettiğini savunmuştu. Ancak bu açıklama, Amerikan halkının çoğunluğunu tatmin etmedi. Gallup’un anketlerine göre, Amerikalıların büyük bir kısmı Kennedy’nin bir komplo sonucu öldürüldüğüne inanıyor.

Öte yandan, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastları da yıllardır komplo teorilerine konu oluyor. Özellikle Martin Luther King Jr.’ın ailesi, King’in ölümünde FBI’ın ve dönemin devlet yetkililerinin rolüne dair şüphelerini dile getiriyor.

ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 7

RFK VE MLK BELGELERİNDE NE VAR?

Robert F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin büyük bir kısmı daha önce açıklanmış olsa da, geriye kalan belgelerin kamuoyuna açıklanması yeni bilgiler sunabilir. Ancak Los Angeles Polis Departmanı’nın suikast sonrası delilleri imha ettiği biliniyor. Bu durum, olayın daha derinlemesine araştırılmasını engelledi.

Martin Luther King Jr.’ın ailesi ise gizli belgelerin açıklanmasından önce inceleme fırsatı verilmesini talep etti. King’in ölümünden sorumlu tutulan James Earl Ray, suçu işlemediğini iddia etmiş ancak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz? - 8

Tarihi belgelerin açıklanması, ABD tarihinin bu üç önemli suikastına dair yeni bilgiler ortaya koyabilir. Ancak uzmanlar, belgelerin kesin bir açıklama sunamayacağını ve komplo teorilerinin devam edeceğini öngörüyor.

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