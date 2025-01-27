ABD tarihinin en tartışmalı üç suikastı: 60'ları altüst eden cinayetlerle ilgili neler öğrenebiliriz?
ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en tartışmalı üç suikastına dair gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza attı. Karar, Başkan John F. Kennedy, Rahip Martin Luther King Jr. ve Senatör Robert F. Kennedy’nin suikastlarıyla ilgili bilinmeyen detayların gün yüzüne çıkmasını amaçlıyor. Peki 60'ları altüst eden üç suikast ile ilgili neler öğrenebiliriz?
ABD Başkanı Donald Trump, tartışmaların ve komplo teorilerinin odağı haline gelen ülke tarihinin en ünlü üç suikastına ilişkin gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Ancak bu adım, yıllardır komplo teorilerinin gölgesinde kalan bu olaylara ışık tutmaya yeterli olmayabilir. Kamuoyunun merakını gidermek yerine, yeni soruları beraberinde getirme ihtimali tartışılıyor.