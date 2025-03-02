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ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da misafir ettiği 139 dakika, başından itibaren gerilimli, laf sokmalı ve tansiyonlu geçti. İki inatçı liderin görüşmesinde ters gidebilecek her şey, 10 dakika içinde ters gitti. Uzmanlara göre bu görüşmedeki bazı kırılma noktaları, iki lider arasında patlak veren tartışmaya ön ayak oldu. Zelenski, üç yıldır ülkesini tam kapsamlı bir işgale karşı savunmaya çalışıyor. Ancak Trump'a cuma günü yaptığı gibi karşı koymak, eninde sonunda savaşı kaybetmek anlamına gelebilir. İşte Zelenski-Trump görüşmesinin kırılma anları ve kaosa sürüklenen 139 dakika...

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 1

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Görüşme sırasında iki lider arasında tansiyonun yükselmesiyle birlikte Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, konuklarını daha önce görülmemiş bir şekilde ​​azarlamaya başladı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 2

HER ŞEY 10 DAKİKA İÇİNDE TERS GİTTİ

Ukrayna taraftarları için tam bir felaket anı yaşanıyordu: İki inatçı liderin görüşmesinde ters gidebilecek her şey, 10 dakika içinde ters gitti.

Kaynaklara göre, Zelenski'yi Trump ile başarılı bir toplantıya hazırlamak için büyük çaba sarf edildi.

ZİYARETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ukraynalı lidere doğrudan mineral anlaşmasına odaklanması ve bir kavgaya sürüklenmekten kaçınması konusunda uyarıda bulunuldu.

Bazıları ise Zelenski'yi Washington'a gitmekten vazgeçirmeye çalıştı; iki lider arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için hala çaba sarf edilmesi gerektiğine inanıyorlardı.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 3

KAOSA SÜRÜKLENEN 139 DAKİKA

Yine de Zelenski Beyaz Saray kapısına doğru ilerlerken, bundan sonraki 139 dakikanın ne kadar kaotik olabileceğini çok az kişi tahmin edebilirdi.

Siyah SUV aracından inen ve artık üniforması haline gelen -askeri gömlek ve pantolon- kıyafetini giyen Zelenski, kendisini selamlamak için gelen Trump ile arasında gerginlik olduğunu gizlemiyordu.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 4

İLK KIRILMA: ZELENSKİ'NİN KIYAFETLERİ

Olayı uzaktan izleyen bazı ABD'li yetkililer bir sorun gördü: Zelenski'nin kıyafeti.

Trump, Zelenski'yi selamlayıp elini sıkarken çoktan giydikleirne takılmıştı. Alaycı bir tavırla "Ah, çok şık giyinmişsin" dedi.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 5

"SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA TAKIM ELBİSE GİYECEĞİM"

Oval Ofis görüşmesi bağırış çağırışa dönüşmeden önce, Beyaz Saray tarafından özel olarak seçilen bir muhabir, Zelenski'ye ABD'nin en üst düzey makamında neden takım elbise giymediğini sordu.

Zelenski, İngilizce yanıt vererek, "Bu savaş bittikten sonra bir takım giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey, evet, belki daha iyi bir şey. Bilmiyorum, göreceğiz. Belki daha ucuz bir şey. Teşekkür ederim." diye cevap verdi.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 6

İKİNCİ KIRILMA: BAŞKAN YARDIMCISININ DEVREYE GİRİŞİ

Görüşmenin ilk 40 dakikasında Trump, Zelenski'Ye karşı açıkça bir öfke göstermezken, günün ilerleyen saatlerinde imzalamayı planladıkları mineraller anlaşmasını ele aldı.

Çoğunlukla sessiz kaldıktan sonra sohbete katılan Vance, Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarını savunmak için araya girdi.

İşte her şey bu noktada ters gitmeye başladı.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 7

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'YLA KUMAR OYNUYORSUNUZ"

Vance sert bir şekilde, "Amerikan medyasının önünde şikayet etmek için Oval Ofis'e gelmenizin saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Başkana çatışmaya son vermeye çalıştığı için teşekkür etmelisiniz." dedi.

Zelenski, bir nebze de olsa başarısız bir şekilde söz almaya çalıştığında Trump öfkeyle patladı.

ABD Başkanı tarihte ilk kez görülen şekilde, "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz." diye bağırdı.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 8

"BİZE NE HİSSEDECEĞİMİZİ SÖYLEME"

Vance’in, Zelenski’nin savaşacak asker bulamadığını ve sorunlar yaşadığını söylemesi sonrası Ukraynalı lider, “Savaş sırasında herkesin sorunları vardır, sizin bile. Ama güzel bir okyanusunuz var ve şimdi hissetmiyorsunuz. Gelecekte hissedeceksiniz” dediğinde Trump sözünü kesti.

Trump, “Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme” dedi.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 9

ÜÇÜNCÜ KIRILMA: MİNNETTARLIK VE TEŞEKKÜR SORUNU

Trump ve Vance, Zelenski’yi ısrarla ABD hükümetine minnettar olmamakla suçladı.

Vance’in “bir kere bile teşekkür ettin mi” sorusu daha sonra Beyaz Saray X hesabı tarafından da paylaşıldı.

Bir noktada Trump, “minnettar olmalısın” derken Zelenski “minnettarım” diye cevap verdi ancak bu Trump'ı sakinleştirmeye yetmedi.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 10

"YALNIZ DEĞİLDİN"

Görüşmenin ilerleyen saatlerinde Zelenski, "Savaşın başından beri yalnızdık ve buna şükrediyoruz" dedi.

Bu durum, savaşı defalarca Amerikan vergi mükelleflerinin sırtına yük olarak gösteren Trump'ı öfkelendirdi.

Trump, "Yalnız değildin. Yalnız değildin. Sana -bu aptal başkan aracılığıyla- 350 milyar dolar verdik" dedi.

Trump, birkaç dakika sonra medya mensuplarını odadan kovdu.

ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları - 11

TRUMP'A KARŞI KOYMAK KAYBETMEK ANLAMINA GELEBİLİR

Zelenski, üç yıldır ülkesini işgalden koruyor, aynı zamanda Putin'in parçalamaya çalıştığı toplumu bir arada tutmaya çalışıyor.

Ancak görüşme sırasında Oval Ofis'in arkaplanında dikkat çeken başka bir görüntü daha vardı.

Tartışmalar tırmanırken, Zelenski'nin Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, başını ellerinin arasına almış bir şekilde görüntülendi.

Bu görüntü, Zelenski'nin şimdiye kadar süper güç sponsoruyla Rusya'yı püskürtmeye çalışırkenki ilişkisini özetliyor.

Trump'a cuma günü yaptığı gibi karşı koymak ise eninde sonunda Putin'e kaybetmek anlamına gelebilir.

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