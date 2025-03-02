ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları

KAOSA SÜRÜKLENEN 139 DAKİKA

Yine de Zelenski Beyaz Saray kapısına doğru ilerlerken, bundan sonraki 139 dakikanın ne kadar kaotik olabileceğini çok az kişi tahmin edebilirdi.

Siyah SUV aracından inen ve artık üniforması haline gelen -askeri gömlek ve pantolon- kıyafetini giyen Zelenski, kendisini selamlamak için gelen Trump ile arasında gerginlik olduğunu gizlemiyordu.