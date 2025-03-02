ABD-Ukrayna ittifakını altüst eden 139 dakika: Görüşmenin kırılma anları
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da misafir ettiği 139 dakika, başından itibaren gerilimli, laf sokmalı ve tansiyonlu geçti. İki inatçı liderin görüşmesinde ters gidebilecek her şey, 10 dakika içinde ters gitti. Uzmanlara göre bu görüşmedeki bazı kırılma noktaları, iki lider arasında patlak veren tartışmaya ön ayak oldu. Zelenski, üç yıldır ülkesini tam kapsamlı bir işgale karşı savunmaya çalışıyor. Ancak Trump'a cuma günü yaptığı gibi karşı koymak, eninde sonunda savaşı kaybetmek anlamına gelebilir. İşte Zelenski-Trump görüşmesinin kırılma anları ve kaosa sürüklenen 139 dakika...
DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray'da ağırladı.
Görüşme sırasında iki lider arasında tansiyonun yükselmesiyle birlikte Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, konuklarını daha önce görülmemiş bir şekilde azarlamaya başladı.