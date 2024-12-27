ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı

"BAHAR YARIYILINDAN ÖNCE DÖNÜN"

Geçtiğimiz akademik yılda 17 binden fazla uluslararası öğrencisi olan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) yöneticiler, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bir hafta önce yabancı öğrencilere ABD'ye dönmeleri yönünde bir e-posta göndererek, "seyahat ve vize işlemlerini etkileyen bir veya daha fazla yürütme emri" çıkarılabileceğini bildirdi.

USC, Kaliforniya'daki en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite.

Öğrenci liderliğindeki medya sitesinde yer alan bir habere göre, USC Uluslararası Hizmet Ofisi, "Böyle bir emir verileceği kesin olmamakla birlikte, herhangi bir zorlukla karşılaşmamanın en güvenli yolu, 13 Ocak 2025'te başlayacak olan bahar yarıyılından önce ABD'de fiziksel olarak bulunmaktır" dedi.