ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı
Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde ABD'deki pek çok üniversite kampüsünde korku ve belirsizlik hakim. Bazı okullar, Trump'ın son döneminde öğrencileri yurt dışında mahsur bırakan seyahat yasağının bir benzerinin uygulanacağı gerekçesiyle uluslararası öğrencilere kış tatilinden erken dönmelerini tavsiye ediyor.
2023-24 akademik yılında 1,1 milyondan fazla uluslararası öğrencinin ABD kolej ve üniversitelerine kayıt yaptırdığı bir ülkede, eski başkan Beyaz Saray'a döndüğünde, ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerden gelen kişilere yönelik önceki seyahat yasağının genişletilmesi sözü verdi.
Ayrıca “radikal Amerikan karşıtı ve antisemitik yabancıların” öğrenci vizelerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere daha sert göçmenlik politikaları uygulayacağını söyledi.