ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı

Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde ABD'deki pek çok üniversite kampüsünde korku ve belirsizlik hakim. Bazı okullar, Trump'ın son döneminde öğrencileri yurt dışında mahsur bırakan seyahat yasağının bir benzerinin uygulanacağı gerekçesiyle uluslararası öğrencilere kış tatilinden erken dönmelerini tavsiye ediyor.

ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı - 1

2023-24 akademik yılında 1,1 milyondan fazla uluslararası öğrencinin ABD kolej ve üniversitelerine kayıt yaptırdığı bir ülkede, eski başkan Beyaz Saray'a döndüğünde, ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerden gelen kişilere yönelik önceki seyahat yasağının genişletilmesi sözü verdi.

Ayrıca “radikal Amerikan karşıtı ve antisemitik yabancıların” öğrenci vizelerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere daha sert göçmenlik politikaları uygulayacağını söyledi.

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ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı - 2

VİZELERİNİ İPTAL EDEBİLİR

CNN World'ün haberine göre uluslararası öğrenciler genellikle ABD'de eğitim görmelerine izin veren ancak ülkede kalmaları için yasal bir yol sağlamayan göçmen olmayan vizelere sahip.  

New York'tan Kaliforniya'ya kadar kampüslerde öğrenciler sadece kış tatilinden önce finallere çalışmakla kalmadı, aynı zamanda bazıları hayatlarında yaşanabilecek olası aksaklıklara ve çalışmalarını tamamlayamama olasılığına da hazırlandı.

Bazı üniversiteler, öğrencilere açılıştan önce ABD dışındaki seyahat planlarını ertelemeleri veya kısa kesmeleri çağrısında bulundu.

ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı - 3

"GECİKMELERE HAZIR OLUN"

Cornell Üniversitesi Küresel Öğrenme Ofisi , yurtdışına seyahat eden öğrencilere bahar döneminin başlayacağı 21 Ocak'tan önce geri dönmeleri veya "seyahat planları hakkında bir danışmanla iletişim kurmaları ve gecikmelere hazırlıklı olmaları" tavsiyesinde bulundu.

Üniversite geçen ayın sonlarında öğrencileri, "Görev başladıktan kısa bir süre sonra seyahat yasağı yürürlüğe girecek" diye uyardı.

Yasağın ilk Trump yönetiminde hedef alınan ülkelerin vatandaşlarını kapsaması muhtemel. Bu ülkeler Kırgızistan, Nijerya, Myanmar, Sudan, Tanzanya, İran, Libya, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela, Yemen ve Somali.

Ancak listeye Çin ve Hindistan da eklenebilir.

ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı - 4

"BAHAR YARIYILINDAN ÖNCE DÖNÜN"

Geçtiğimiz akademik yılda 17 binden fazla uluslararası öğrencisi olan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) yöneticiler, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bir hafta önce yabancı öğrencilere ABD'ye dönmeleri yönünde bir e-posta göndererek, "seyahat ve vize işlemlerini etkileyen bir veya daha fazla yürütme emri" çıkarılabileceğini bildirdi.

USC, Kaliforniya'daki en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite.

Öğrenci liderliğindeki medya sitesinde yer alan bir habere göre, USC Uluslararası Hizmet Ofisi, "Böyle bir emir verileceği kesin olmamakla birlikte, herhangi bir zorlukla karşılaşmamanın en güvenli yolu, 13 Ocak 2025'te başlayacak olan bahar yarıyılından önce ABD'de fiziksel olarak bulunmaktır" dedi.

ABD üniversitelerinde panik: Öğrencilere "Trump göreve başlamadan dönün" çağrısı - 5

Ayrıca Trump'ın "toplu sınır dışı etme" vaadi tarım, eğlence ve konaklama, inşaat ve sağlık gibi kritik sektörlerin ötesine uzanıyor. Bu durum, kış tatili seyahat planları ne olursa olsun bazı öğrenciler için işleri daha da karmaşık hale getirebilir.

Seçilmiş başkan aynı zamanda, ABD kolejlerinden mezun olan yabancı uyruklulara "otomatik olarak" yeşil kart verme sözü verdi . Bu teklif, Trump tarafından takip edilir ve Kongre'den geçerse, milyonlarca uluslararası öğrencinin yasal daimi ikamet sahibi olmasının önünü açabilir.

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