ABD vaka sayısında Çin'i ikiye katladı (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 31.03.2020 - 09:45 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 11:03
En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda.
ABD'de son aktarılan bilgilere göre vaka sayısı 164 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 170 olarak biliniyor.
Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin'de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.
Almanya'da vaka sayısı 61 bin 912'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 583'e yükseldi.