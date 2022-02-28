ABD ve AB, Suriyeli ve Afgan mültecilerin aksine Ukraynalılara neden kucak açıyor?

Öte yandan Parekh, komşu ülkelerin de Rusya'nın saldırılarının doğrudan bir sonucu olarak tehlike altındaki insanları karşılamada tarihin tekrar edebileceğini açıkladı. Örneğin, Sovyetlerin baskısı nedeniyle 1956'da başlayan bir Macar ayaklanması çoğu Avrupa'daki onlarca ülkeye yerleşmeden önce Avusturya'ya kaçan 200 bin mülteci ile sonuçlandı. 80 bin ile 100 bin arasında insan 1968'de demokrasi yanlısı Prag Baharı protestolarını susturmak için başlatılan bir Sovyet işgalinden kaçmak için o zamanki Çekoslovakya'yı terk etti.



Parekh, “Her iki durumda da ABD, Avrupa ülkelerinin mültecileri yerleştirmesine yardım etmek için yardım gönderdi. Bu, büyük ölçüde ABD'nin Macarları yeniden yerleştirmek için Avrupa devletleriyle birlikte çalışmasının sonucuydu. ABD’nin tarihsel düşmanı olan Ruslardan kaçanlara yardım etmek onları motive eden bir şey" dedi.