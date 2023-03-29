ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı

DENİZDEN ÇIKARMA YAPTILAR

Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Kim Seung Kyum, Güney Kore-ABD Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Orgeneral Paul LaCamera, Seul Donanma Operasyonları Komutanı Oramiral Lee Jong Ho ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu tatbikatın bir kısmında da Güney Kore ve ABD güçleri denizden çıkarma yaptı.