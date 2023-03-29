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ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı

Güney Kore ve ABD, Seul'un güneydoğusunda savaş gemileri, çıkarma gemileri, hayalet uçaklar, saldırı helikopterleri ve iki taraftan binlerce askerin katılımıyla geniş çaplı bir askeri çıkarma tatbikatı düzenledi. Tatbikatın amacının iki müttefik ülkenin bölgesel barış için yeteneklerini güçlendirmek olduğu belirtildi.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 1

Yonhap'ın haberine göre, ABD ve Güney Kore'nin mart başlarında başlattığı "Ssangyong" (İkiz Ejder) adı verilen tatbikat Seul'un 272 kilometre güneydoğusundaki Pohang kenti ve çevresinde devam etti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 2

Savaş gemileri, çıkarma gemileri, hayalet uçaklar, saldırı helikopterleri ve iki taraftan binlerce askerin katıldığı çıkarma tatbikatı, Güney Kore ve ABD savaş uçaklarının müttefik kuvvetlerin amfibi manevralarının önünü açmak için düşman mevzileri olarak belirlenen bir bölgeyi bombalamasıyla başladı.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 3

DENİZDEN ÇIKARMA YAPTILAR

Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Kim Seung Kyum, Güney Kore-ABD Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Orgeneral Paul LaCamera, Seul Donanma Operasyonları Komutanı Oramiral Lee Jong Ho ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu tatbikatın bir kısmında da Güney Kore ve ABD güçleri denizden çıkarma yaptı.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 4

ABD 13'üncü Deniz Sefer Biriminde iletişim stratejisi ve operasyonlardan sorumlu Yüzbaşı Kevin Buss, tatbikatın, müttefiklerin bölgesel barış için yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 5

Güney Kore donanmasından Albay Yoo Chang Hoon ise "Tatbikat, kararlı muharebe duruşumuzu ortaya koyarken Güney Kore ve ABD Deniz Kuvvetlerinin herhangi bir düşman provokasyonunu anında cezalandırabilecek müşterek savunma duruşunu daha da güçlendirecektir." dedi.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 6

Tatbikatın 3 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 7

ABD ve Güney Kore, 5 yıl aradan sonra ilk Ssangyong tatbikatını bu ay başlarında başlatmıştı.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 8

2018'DEN BU YANA YAPILAMAMIŞTI

Güney Kore'nin önceki Devlet Başkanı Moon Jae In yönetiminin Güney ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşma çabaları nedeniyle tatbikat 2018'den bu yana yapılmamıştı.

ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 9
ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 10
ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 11
ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 12
ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı - 13
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