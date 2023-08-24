ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi

ABD, Güney Kore'de "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" ortak askeri tatbikatı öncesinde, 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı düzenlediğini açıkladı. Bununla birlikte Kuzey Kore, iki ülkenin askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" belirtti.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 1

Yonhap'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı (Pentagon) "Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti" (DVIDS) internet sayfasından ABD'nin Güney Kore'deki birliklerinin yaptığı tatbikata ilişkin detaylar paylaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 2

Buna göre 17 Ağustos'ta "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı yapıldı ve bu tatbikatın 6 yıl sonra ilk kez gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 3

ABD ve Güney Kore'nin 11 gün sürecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatı ise 31 Ağustos'ta sonlanacak.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 4

Tatbikatının, ABD ordusunun Pasifik sorumluluk alanında barış ve güvenlik desteği için gerekli olduğu vurgulandı.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 5

Güney Kore'deki ABD birliklerinin başındaki Tümgeneral William Taylor, ABD ordusunun tatbikat sayesinde "Kore Yarımadası'nda acil veya ihtiyaç duyulan bir durumda ivedilikle muharip birlikleri konuşlandırarak müdahale edebileceğini" belirtti.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 6

"ULCHİ ÖZGÜRLÜK KALKANI"

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 7

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 8

Güney Kore ve ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" olarak isimlendirilen ve 11 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlamıştı.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 9

Kuzey Kore devlet medyasında ise Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 10
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi - 11
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