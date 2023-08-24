ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı gerçekleştirdi
ABD, Güney Kore'de "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" ortak askeri tatbikatı öncesinde, 6 yıl sonra ilk kez "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı düzenlediğini açıkladı. Bununla birlikte Kuzey Kore, iki ülkenin askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" belirtti.
Yonhap'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı (Pentagon) "Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti" (DVIDS) internet sayfasından ABD'nin Güney Kore'deki birliklerinin yaptığı tatbikata ilişkin detaylar paylaşıldı.