ABD ve İran, Cenevre'de masaya yeniden oturacak. Peki masada neler var?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi de görüşmelerde masaya yatırılacak konulara ilişkin konuştu. Yaptırımların kaldırılması karşılığında en yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeye hazır olduklarını bildirerek nükleer programda teknik esneklik sinyali verdi. Ancak Tahran yönetimi, geçmiş müzakerelerin ana tıkanma noktası olan "sıfır uranyum zenginleştirme" şartını kesinlikle kabul etmeyeceğini yineledi. Bu durum, bir yandan bölgedeki askeri yığınağını artıran ve İran’ın Çin’e petrol ihracatını engellemeye çalışan ABD yönetimiyle uzlaşma arayışındaki en kritik pazarlık maddesi olmaya devam ediyor.

ABD'li yetkililer Reuters'e verdikleri demeçte, ABD'nin bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderdiğini ve görüşmelerin başarısız olması durumunda uzun süreli bir askeri harekat olasılığına hazırlandığını söyledi.