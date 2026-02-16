ABD ve İran, Cenevre'de masaya yeniden oturacak. Peki masada neler var?
16.02.2026 09:04
Erdem Güzel
İran ve ABD arasındaki müzakereler yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek. Müzakerelerin temel konusu nükleer anlaşmanın yanı sıra İran'ın müzakerelerde kalıcılığı sağlamak amacıyla ABD’ye petrol, doğalgaz, madencilik ve uçak alımı gibi alanlarda ortaklıklar teklif ettiği iddia edildi.
ENERJİ,MADENLER,UÇAK ALIMLARI MÜZAKEREYE ALINACAK
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Hamid Ghanbari, Cenevre'de yapılacak ikinci tur görüşmeler öncesinde nükleer anlaşmanın sürdürülebilir olması için ABD’nin de ekonomik çıkar sağlaması gerektiğini söyledi.
2015 yılındaki anlaşmanın ABD’nin ticari menfaatlerini korumadığını söyleyen Ghanbari, petrol ve doğalgaz sahalarında ortaklık, madencilik yatırımları ve sivil uçak alımlarının müzakere masasında olduğunu açıkladı. Tahran'ın bu hamlelerle Trump yönetimini ekonomik kazanç üzerinden anlaşmaya ikna etmeye çalıştığın belirtiliyor.
ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE TRUMP'IN DAMADI DA YER ALACAK
ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu için taraflar Cenevre'de bir araya gelecek. ABD heyetinde Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alırken, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik edecek. Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler, 2015’teki çok taraflı yapının aksine doğrudan İran ve ABD odaklı ilerliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “diplomasiyi tercih ettiklerini ancak daha önce kimsenin İran ile başarılı bir anlaşma yapamadığını” söyleyerek temkinli bir duruş sergileyeceklerini belirtti.
URANYUM SEYRELTME DE MASADA OLACAK
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi de görüşmelerde masaya yatırılacak konulara ilişkin konuştu. Yaptırımların kaldırılması karşılığında en yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeye hazır olduklarını bildirerek nükleer programda teknik esneklik sinyali verdi. Ancak Tahran yönetimi, geçmiş müzakerelerin ana tıkanma noktası olan "sıfır uranyum zenginleştirme" şartını kesinlikle kabul etmeyeceğini yineledi. Bu durum, bir yandan bölgedeki askeri yığınağını artıran ve İran’ın Çin’e petrol ihracatını engellemeye çalışan ABD yönetimiyle uzlaşma arayışındaki en kritik pazarlık maddesi olmaya devam ediyor.
ABD'li yetkililer Reuters'e verdikleri demeçte, ABD'nin bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderdiğini ve görüşmelerin başarısız olması durumunda uzun süreli bir askeri harekat olasılığına hazırlandığını söyledi.