ABD ve İsrail'in İran saldırısına dünya ne tepki verdi?
28.02.2026 13:46
Son Güncelleme: 28.02.2026 14:49
Erdem Güzel
İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı askeri müdahaleyi ülkeler nasıl değerlendirdi? Bazı ülkeler "Uluslararası hukuka aykırı" mesajı verirken kimi endişeliyiz dedi. İşte savaşa dünyadan gelen reaksiyonlar.
İSRAİL'İN KOMŞUSUNDAN HİZBULLAH'A MESAJ
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı kapsamlı operasyonun ardından konuştu. Hizbullah'a dolaylı bir mesaj veren Salam, "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından yayınlanan bir açıklamada Salam, bölgedeki "ciddi gelişmelere" dikkat çekti ve "tüm Lübnanlıları, Lübnan'ı ve Lübnan halkının çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, bilgelik ve vatanseverlikle hareket etmeye" çağırdı.
İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a uyarıda bulunmuş, Hizbullah'ın herhangi bir ABD-İran savaşına karışması durumunda, havaalanı da dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef alarak ülkeye sert bir saldırı düzenleyeceğini söylemişti
Salam, yaptığı açıklamada, "Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğimizi tekrar ediyorum" dedi.
"KİMSE BİR ŞEY MÜZAKERE ETMEK İSTEMEDİ"
Eski Rusya Devlet Başkanı ve şimdi de Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olan Dmitri Medvedev de başlayan savaşa dair açıklama yaptı. “Barışçı yüz” yine ortaya çıktı," dedi. “İran ile yapılan tüm müzakereler bir örtü operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi.” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da olaya dair açıklama yaptı. "Uluslararası toplum sorumsuz eylemler hakkında derhal objektif bir değerlendirme yapmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
"OLAYLARIN NEDENİ İRAN REJİMİNİN ŞİDDETİ"
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada İran rejimini suçladı. Yapılan açıklamada, İran'daki mevcut gerginliğin İran yetkililerinin suçu olduğunu belirterek, Kiev'in İran halkının yanında olduğunu ve hükümet değişikliği çağrılarını yinelediğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mevcut olayların nedeni, özellikle son aylarda yaygınlaşan İran rejiminin şiddeti ve cezasızlığı, özellikle de barışçıl protestocuların öldürülmesi ve bastırılmasıdır" dedi.
"GELİŞMELER TEHLİKELİ"
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da savaşa dair konuştu. “Gelişmeler tehlikeli” diyen AB temsilcisi "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli" dedi ve AB'nin diplomatik yollar aramak için Arap ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Kallas ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştüğünü ve Avrupa'nın konsolosluk ağının AB vatandaşlarının bölgeden ayrılmasını kolaylaştırmakla meşgul olduğunu söyledi. "Bölgeden gerekli olmayan AB personeli geri çekiliyor," dedi.
İngiltere de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.
Bir hükümet kaynağı, İngiltere'nin saldırılara katılmadığını ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın acil durum müdahale toplantısı, yani COBRA toplantısı düzenleyeceğini söyledi.
Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemeli ve bu nedenle müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çabalarını sürekli olarak destekledik" dedi.
Sözcü, "Orta Doğu'daki müttefiklerimizin güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhütlerimizin bir parçası olarak, bölgede son zamanlarda güçlendirdiğimiz bir dizi savunma kabiliyetimiz var. Çıkarlarımızı korumaya hazırız" dedi. Sözcü, İngiltere'nin daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediğini de sözlerine ekledi.
"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de savaşa dair tepki gösterdi. “İsrail saldırıyı önleyici bir saldırı olarak nitelendiriyor, ancak bu uluslararası hukuka uygun değil. Önleyici saldırılar, acil ve yakın bir tehdit gerektirir.” ifadelerini kulladı.
"ABD VE İSRAİL'İN TEK TARAFLI ASKERİ HAREKATINI REDDEDİYORUZ"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de saldırıya dair açıklama yaptı. "İran'a yapılan saldırı gerilimin tırmanmasını temsil ediyor ve daha belirsiz ve düşmanca bir uluslararası düzene katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Sanchez, "ABD ve İsrail'in tek taraflı askeri harekatını reddediyoruz" dedi.