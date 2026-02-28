ABD ve İsrail'in İran saldırısına dünya ne tepki verdi?

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı kapsamlı operasyonun ardından konuştu. Hizbullah'a dolaylı bir mesaj veren Salam, "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından yayınlanan bir açıklamada Salam, bölgedeki "ciddi gelişmelere" dikkat çekti ve "tüm Lübnanlıları, Lübnan'ı ve Lübnan halkının çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, bilgelik ve vatanseverlikle hareket etmeye" çağırdı.

İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a uyarıda bulunmuş, Hizbullah'ın herhangi bir ABD-İran savaşına karışması durumunda, havaalanı da dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef alarak ülkeye sert bir saldırı düzenleyeceğini söylemişti

Salam, yaptığı açıklamada, "Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğimizi tekrar ediyorum" dedi.