ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor

"PEK ÇOK AÇIDAN YASA DIŞI"

Göstericilerden Leila Hazou, babası Kudüs’te doğmuş bir Filistinli olarak “çağın en büyük haksızlığını” protesto etmek için saatlerce yol geldiğini söyledi.

Hazou, sinagog içindeki satış toplantısı için, “Bir yerin, kendisine ait olmayan arazileri ve mülkleri satabilmesi iğrenç bir durum. Pek çok açıdan yasa dışı ve ahlaka aykırı. Bu, bu ülkede ve hiçbir yerde yaşanmamalı. Buna karşı çıkmak için burada olmamız gerekiyordu” dedi.