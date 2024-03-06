ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5 aydır devam ederken ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için kapalı toplantılar yapılması tepki çekti.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 1

YASA DIŞI YERLEŞİMCİLERE FİLİSTİN MÜLKLERİ SATILIYOR

ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda, yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu bölgelerden Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için kapalı toplantılar düzenleniyor.

Teksas merkezli Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından organize edilen bu toplantılardan biri New Jersey’nin Englewood kasabasında protesto edildi.

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ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 2

Englewood’daki Ahavath Torah Sinagogu önünde toplanan ve aralarında barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu onlarca gösterici ellerinde Filistin bayrakları ile yasa dışı yerleşim alanlarından ABD'li siyonist Yahudilere gayrimenkul satılmasına tepki gösterdi.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 3

"ÇALINMIŞ TOPRAKLARI SATAMAZSINIZ"

Polisin etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı sinagogun karşı kaldırımında toplanan göstericiler, yağmurun altında saatlerce “Filistin’e özgürlük”, “İsrail işgaline son”, “Yasa dışı yerleşimler bitmeli” sloganları attı.

Göstericiler “Çalınmış toprakları satamazsınız", “Bu toprak hırsızlığıdır”, “Çalınmış topraklar üzerinde iş yapmayın” pankartları taşıması da dikkati çekti.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 4

"PEK ÇOK AÇIDAN YASA DIŞI"

Göstericilerden Leila Hazou, babası Kudüs’te doğmuş bir Filistinli olarak “çağın en büyük haksızlığını” protesto etmek için saatlerce yol geldiğini söyledi.

Hazou, sinagog içindeki satış toplantısı için, “Bir yerin, kendisine ait olmayan arazileri ve mülkleri satabilmesi iğrenç bir durum. Pek çok açıdan yasa dışı ve ahlaka aykırı. Bu, bu ülkede ve hiçbir yerde yaşanmamalı. Buna karşı çıkmak için burada olmamız gerekiyordu” dedi.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 5

Diğer bir gösterici Kasia Lojewska, “Kesinlikle inanılmaz derecede korkunç olan adaletsizlik, işgal ve soykırım nedeniyle buradayız” diyerek sinagog içindeki yasa dışı arazi ve konutların satışına tepki gösterdi.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 6

Lojewska, “Hala Filistin halkına ait olan bir araziyi satın alıyorlar. Yasa dışı bir şekilde onu ele geçirip çalıyorlar. Ben Polonya'dan gelen biriyim, Holokost bununla ilgiliydi. Ve şimdi bunu başkalarına yapıyorlar ki bu tamamen haksızlık” diye konuştu.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 7

"BUSHNELL'İN KENDİNİ YAKMASINDAN İLHAM ALDIM"

Gösteriye üniformasıyla gelen ve ismini sadece Eddie olarak veren eski bir asker, “Gelmem gerekiyordu, Filistin'de yaşanan soykırımı, işlenen birçok suçu gördüm. Merhum Aaron Bushnell’in DC'deki İsrail büyükelçiliği önünde kendini yakmasından ilham aldım” şeklinde konuştu.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 8

Gösteriyi organize eden gruplardan biri olan “Filistin için Amerikalı Müslümanlar” ekibinden Zeyd Abdurrahman, “Buradayız çünkü işgal altındaki Filistin topraklarındaki arazileri satıyor ki bu, Cenevre Sözleşmesi'ndeki uluslararası hukuka göre yasa dışıdır” ifadesini kullandı.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 9

"İBADETHANELER KUTSAL YERLER OLMALI"

Söz konusu satışları, Amerikan-İslam İlişkileri Komitesi New Jersey Şubesi (CAIR-NJ) de yazılı açıklama ile kınadı.

Açıklamada, sinagoglarda düzenlenen kapalı toplantılarda arazi satılması eleştirilerek, “İbadethaneler kutsal yerler olmalı. Sinagog gibi ibadet yerlerinin uluslararası hukuk ihlal edilerek çalınmış toprakların satılması için kullanılması derin endişe verici” ifadelerine yer verildi.

ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor - 10

TOPLANTILAR HALKA KAPALI YAPILIYOR

"İsrail'deki eviniz" adlı İsrailli yerleşimci bir grup ile ABD'de Teksas merkezli Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından organize edilen satış toplantıları halka kapalı yapılıyor.

İsrail şehirlerinin yanı sıra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanların pazarlandığı satış toplantıları için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor ve sadece Yahudi üyeler girebiliyor.

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