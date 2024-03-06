ABD ve Kanada'daki sinagoglarda, Filistinlilere ait topraklar satılıyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5 aydır devam ederken ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için kapalı toplantılar yapılması tepki çekti.
YASA DIŞI YERLEŞİMCİLERE FİLİSTİN MÜLKLERİ SATILIYOR
ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda, yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu bölgelerden Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için kapalı toplantılar düzenleniyor.
Teksas merkezli Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından organize edilen bu toplantılardan biri New Jersey’nin Englewood kasabasında protesto edildi.