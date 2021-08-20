ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor

Kuzey Amerika ülkeleri tropik fırtınaların etkisi altında. "Grace" fırtınası Meksika'ya ulaştı. "Fred" fırtınası ise Amerika Birleşik Devletleri'nde hasara neden oldu.

NTV Haber 20.08.2021 - 10:04

ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 1
Şiddetli yağış ve rüzgar. Haiti ve Jamaika'yı vuran Tropik fırtına Grace, Meksika'ya ulaştı.

Ülkenin karayip kıyıları fırtınanın etkisi altına girdi.
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 2
Grace fırtınası saatte 90 kilometreyi bulan hızıyla bölgede hasara neden oldu.

Dünyaca ünlü tatil bölgesi Tulum'da sokaklar göle döndü.

Bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandı.
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 3
Amerika Birleşik Devletleri ise bir diğer tropik fırtına olan Fred'in etkisi altında.

Hafta başında Florida kıyılarından karaya çıkan fırtına, şiddetli rüzgar ve yağmur getirdi.
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 4
Massachusetts'te maddi hasara neden oldu. Ağaçlar ve evler zarar gördü.

Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda çok sayıda araç sular altında kaldı.
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 5
Eyalette fırtınaya bağlı olarak herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Fırtınanın daha önce etkili olduğu Kuzey Carolina'dan ise ölüm haberi geldi.
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 6
Yetkililer arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaklaşık 20 kişiden de haber alınamıyor.

Fırtınanın ilerleyen günlerde hız kaybedeceği tahmin ediliyor.
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 7
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 8
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 9
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 10
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 11
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 12
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 13
ABD ve Meksika'da fırtınalar etkili oluyor - 14

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