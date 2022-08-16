ABD ve Rusya arasında nükleer bir savaş çıkarsa neler olur? 5 milyardan fazla insanın öldüğü olası felaketin sonuçları

SAVAŞIN ETKİLERİ 300-400 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Çalışmanın yazarları, Hindistan ve Pakistan arasında yerel bir savaş olması durumunda, küresel nüfusun tarım ve hayvancılık ürünlerinden aldığı kalorinin beş yıl içinde ortalama yüzde yedi azaldığını bildirdi. ABD ve Rusya'nın dahil olduğu en kötü nükleer savaş senaryosunda ise savaşın sona ermesinin ardından 300 ile 400 yıl boyunca küresel nüfusun bu ürünlerdrn aldığı kalori miktarının yüzde 90 azaldığı görüldü.