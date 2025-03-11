ABD ve Ukrayna'dan kriz sonrası kritik temas: Heyetler Cidde'de buluştu
Amerikan ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. Gündemde Ukrayna'ya silah yardımının devamı ve Rusya ile olası anlaşmada verilecek taviz seçenekleri var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin görüşmesi başladı. Zelenski'nin ekibinden üst düzey bir yetkili görüşmelerin "yapıcı bir şekilde" başladığını aktardı.
OVAL OFİS'TEKİ KRİZİN ARDINDAN İLK TEMAS
ABD ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.
Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki tartışmasından bu yana ilk üst düzey temas.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin görüşmesi başladı.
Zelenski'nin ekibinden üst düzey bir yetkili görüşmelerin "yapıcı bir şekilde" başladığını aktardı.