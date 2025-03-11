ABD ve Ukrayna'dan kriz sonrası kritik temas: Heyetler Cidde'de buluşuyor

ZELENSKİ GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Selman ile bir araya geldi.

Zelenski, görüşmenin daha çok Ukrayna'ya güvenlik garantilerine dayalı olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, bugün Amerikan heyeti ile yapılacak görüşmede de Kiev'in tutumunun yapıcı olacağını vurguladı.