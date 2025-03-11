ABD ve Ukrayna'dan kriz sonrası kritik temas: Heyetler Cidde'de buluşuyor
Amerikan ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde masaya oturacak. Gündemde Ukrayna'ya silah yardımının devamı ve Rusya ile olası anlaşmada verilecek taviz seçenekleri olacak. Heyetler Cidde'ye ulaştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile, Selman da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü.
OVAL OFİS'TEKİ KRİZİN ARDINDAN İLK TEMAS
ABD ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelecek.
Bu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki tartışmasından bu yana ilk üst düzey temas olacak.
Amerikan heyetinde Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz olacak. Heyete Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderlik edecek.
Ukrayna heyetine ise Zelenski'nin danışmanı Andriy Yermak başkanlık yapacak.