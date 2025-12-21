ABD, Venezuela'ya yönelik deniz ablukasını sertleştiriyor
21.12.2025 13:06
NTV - Haber Merkezi
ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine el koyarak ablukayı genişletti. Brezilya lideri Lula da Silva askeri müdahale uyarısı yaptı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, dün Venezuela kıyılarında seyreden bir petrol tankerinin uluslararası sularda düzenlenen operasyonla ele geçirildiğini doğruladı.
Birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ile ticaret yapan tüm gemilere yönelik "tam ve eksiksiz abluka" ilan etmişti. Bölgedeki askeri hareketlilik, Washington’ın Caracas üzerindeki baskıyı deniz sahasına taşımasıyla yeni bir boyuta evrildi.
PETROL SEVKİYATINA İKİNCİ MÜDAHALE
İç Güvenlik Bakanı Noem, Sahil Güvenlik unsurlarının Venezuela açıklarında durdurduğu geminin, daha önce ülke limanlarında demirlediğini belirtti.
Operasyon, ABD güçlerinin 10 Aralık’ta gerçekleştirdiği ilk el koyma eyleminin ardından, bölgedeki enerji trafiğine yönelik ikinci doğrudan müdahale olarak kayıtlara geçti.
Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki uyuşturucu terörizmini finanse etmek için kullanılan yaptırım uygulanan petrolün yasadışı hareketini takip etmeye devam edecektir. Sizi bulacağız ve sizi durduracağız."
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, tankerin yaptırım kapsamındaki petrolü taşıdığını ve geminin "çalıntı petrol kaçakçılığı yapan" Venezuela gizli filosunun bir parçası olduğunu savundu.
İngiliz denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard, Barbados’un doğusunda durdurulan Panama bayraklı geminin "Centuries" olduğunu belirledi.
Devlet petrol şirketi PDVSA’nın iç belgelerine göre tanker, Çin’e ulaştırılmak üzere yaklaşık 1,8 milyon varil ham petrol taşıyordu. Gemi, Venezuela donanmasının kısa süreli refakatinin ardından uluslararası sulara açılmıştı.
CARACAS'TAN "KORSANLIK" SUÇLAMASI
Diğer yandan Venezuela hükümeti, tankerin ele geçirilmesini "ciddi bir uluslararası korsanlık eylemi" olarak nitelendirdi.
Caracas, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacağını duyurduğu açıklamasında sert bir dil kullandı:
"ABD askeri personeli tarafından uluslararası sularda petrol taşıyan yeni bir özel geminin çalınması ve kaçırılması ile mürettebatının zorla ortadan kaybolmasını kınıyor ve reddediyor."
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ablukanın, Maduro yönetimi "çaldığı tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar" süreceğini vurguladı.
Trump’ın abluka kararı sonrası milyonlarca varil petrol taşıyan gemiler, el konulma riski nedeniyle Venezuela sularında beklemeye başladı.
Reuters haber ajansına konuşan analistler, günde yaklaşık bir milyon varil ham petrol arzının piyasadan çekilmesinin fiyatları yukarı yönlü baskılayabileceğini belirtiyor.
ELEKTRONİK HARP SİVİL TRAFİĞİ TEHDİT EDİYOR
Bölgedeki gerilim sadece denizde değil, elektronik harp sahasında da tırmanışa geçti. New York Times’a konuşan kaynaklar, Karayipler’de konuşlanan ABD savaş gemilerinin ve Venezuela ordusunun karşılıklı olarak küresel konumlama (GPS) sinyallerini engellediğini bildirdi.
Uydu verilerini analiz eden Spire Global firması, Venezuela ordusunun rafineriler ve askeri üslerin yakınlarında sinyal karartma uyguladığını tespit etti.
ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin de dahil olduğu askeri yığınak, bölgedeki sivil hava ve deniz trafiğini kaza riskiyle karşı karşıya bıraktı.
MADURO AİLESİNE YENİ YAPTIRIM HALKASI
Bunun yanı sıra Washington, sahadaki askeri baskıyı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla eş zamanlı yürütüyor. ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, Maduro’nun yeğeni Carlos Erik Malpica Flores ve eşinin ailesini hedef alan yeni yaptırım paketini devreye soktu.
Listeye alınanlar arasında Maduro’nun baldızı ve Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano’nun akrabaları da bulunuyor.
Dışişleri Bakanlığı, bu adımla "Maduro rejimini destekleyen ağın bozulmasının" hedeflendiğini açıkladı.
BREZİLYA LİDERİ LULA'DAN "FALKLAND" BENZETMESİ
Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi Brezilya, ABD’nin askeri operasyonlarına sert tepki gösterdi. AFP'nin aktardığına göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bölgedeki durumu 1982’deki Falkland Savaşı’na benzetti.
Olası bir askeri müdahalenin "insani felakete" yol açacağını belirten Lula da Silva, "Falkland Savaşı'ndan 40 yıl sonra, kıta bir kez daha bir gücün askeri varlığıyla tehdit ediliyor" uyarısını yaptı.
Brezilya lideri, Washington ve Caracas arasındaki krizin çözümü için arabulucu olabileceğini yineledi.