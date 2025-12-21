ABD, Venezuela'ya yönelik deniz ablukasını sertleştiriyor

Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi Brezilya, ABD’nin askeri operasyonlarına sert tepki gösterdi. AFP'nin aktardığına göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bölgedeki durumu 1982’deki Falkland Savaşı’na benzetti.

Olası bir askeri müdahalenin "insani felakete" yol açacağını belirten Lula da Silva, "Falkland Savaşı'ndan 40 yıl sonra, kıta bir kez daha bir gücün askeri varlığıyla tehdit ediliyor" uyarısını yaptı.

Brezilya lideri, Washington ve Caracas arasındaki krizin çözümü için arabulucu olabileceğini yineledi.