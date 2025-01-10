ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne?
ABD yangınında son durum, dünya gündemini endişeyle takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlar bir türlü söndürülemiyor. Yangının neden çıktığı, son durumu ve sebebi hakkında araştırmalar devam ederken, ölü sayısı da her geçen dakika artıyor. Peki, ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? İşte ABD yangınında son durum.
ABD'den son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden 3 büyük yangın, rüzgarın şiddeti nedeniyle bir türlü söndürülemiyor. Yangınlar nedeniyle meşhur Hollywood Hills'te birçok ünlünün evi yanıp kül oldu. Yangınlarda 10 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Peki, ABD yangınında son durum ne? ABD yangını neden çıktı, söndü mü?