ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne?

İLAVE İTFAİYECİ VE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI GİDİYOR

Bölgeye ilaveten 400 itfaiyeci, 30'un üzerinde yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile Savunma Bakanlığına ait 8 C-130 askeri uçağını yönlendirdiklerini söyleyen Biden, ayrıca Kanada'dan da ilave yangın söndürme uçakları temin ettiklerini açıkladı.



Daha sonra söz alan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.



Harris, yangın sezonunda olmamalarına rağmen bu çapta büyük yangınların "iklim değişikliğinin" ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.