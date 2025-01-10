ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne?

ABD yangınında son durum, dünya gündemini endişeyle takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlar bir türlü söndürülemiyor. Yangının neden çıktığı, son durumu ve sebebi hakkında araştırmalar devam ederken, ölü sayısı da her geçen dakika artıyor. Peki, ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? İşte ABD yangınında son durum.

ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 1

ABD'den son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden 3 büyük yangın, rüzgarın şiddeti nedeniyle bir türlü söndürülemiyor. Yangınlar nedeniyle meşhur Hollywood Hills'te birçok ünlünün evi yanıp kül oldu. Yangınlarda 10 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Peki, ABD yangınında son durum ne? ABD yangını neden çıktı, söndü mü?

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ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 2

SON DURUM NE?

Güney Kaliforniya'da devam eden çok sayıda orman yangını sürmeye devam ediyor. Los Angeles'ın batısındaki Palisades Yangını, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını ve Hollywood Tepelerindeki Sunset Yangını da dahil olmak üzere çok sayıda büyük yangın var.

Yaklaşık 130 bin kişi tahliye emri nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı. Los Angeles'ın Pacific Palisades mahallesini kasıp kavuran orman yangınları, aralarında Mark Hamill, Mandy Moore ve James Woods'un da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını evlerini boşaltmak zorunda bıraktı.

Yangınlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti ancak ekipler enkazı aramaya başladıkça ölü sayısının artması bekleniyor.

ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 3

ABD'DE 3 BÜYÜK YANGIN DEVAM EDİYOR

Biden, 50'den fazla yerdeki küçük yangının bastırıldığını ancak Los Angeles'ta 3 büyük yangının devam ettiğini ve rüzgar dolayısıyla yangınların bazı yerlerde büyüyerek sürdüğünü aktardı.

Hollywood Hills bölgesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten ABD Başkanı, Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerindeki yangınların devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Biden ayrıca, yangınlar dolayısıyla enerji nakil hatlarının elektriğinin kesildiğini, su taşıyan pompaların enerji ulaşmadığı için çalışmadığını ancak yetkililerin jeneratörler vasıtasıyla gerekli yerlere elektrik ulaştırarak yeniden su pompalanmaya başlandığını kaydetti.

ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 4

YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlar bir türlü söndürülemiyor.

Yangının ilerlemesinde en büyük etken olarak gösterilen rüzgarın hızı 160 kilometre hızla seyrediyordu ve bu da yangının diğer bölgelere sıçramasına neden oldu.

Rüzgarın hızı şuan için düştü ancak hala saatte 100 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 5

10 BİNDEN FAZLA YAPI KULLANILAMAZ HALDE

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 6

ABD YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 7

200 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE UYARISI

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." dedi.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

ABD yangınında son durum: ABD yangını neden çıktı, söndü mü? Los Angeles'teki yangının sebebi ne? - 8

İLAVE İTFAİYECİ VE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI GİDİYOR

Bölgeye ilaveten 400 itfaiyeci, 30'un üzerinde yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile Savunma Bakanlığına ait 8 C-130 askeri uçağını yönlendirdiklerini söyleyen Biden, ayrıca Kanada'dan da ilave yangın söndürme uçakları temin ettiklerini açıkladı.

Daha sonra söz alan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

Harris, yangın sezonunda olmamalarına rağmen bu çapta büyük yangınların "iklim değişikliğinin" ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

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