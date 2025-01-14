ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angels kentinde 24 kişinin ölümüne yol açan ve binlerce yapıyı yok eden "kıyamet" yangınları için bugün kritik gün. Yangınları büyüten şiddetli rüzgarların bölgeye geri dönmesi bekleniyor. İtfaiye ekipleri su tankerleri ve uçaklarla hazırda bekliyor. İtfaiye araçları özellikle kuru çalıların bulunduğu hassas noktalara yerleştirildi. İşte Los Angeles orman yangınlarında son durum...

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 1

Binlerce evi yok eden ve en az 24 kişinin ölümüne neden olan iki büyük yangın için tehlike çanları yeniden çalıyor.

Şiddetli rüzgarların Los Angeles’a geri dönmesi bekleniyor.

Bölgeye ilave su tankerleri ve çok sayıda itfaiyeci gönderildi.

Uçaklar, evleri ve yamaçları parlak pembe yangın söndürücü kimyasallarla ıslatırken, ekipler ve itfaiye araçları özellikle kuru çalıların bulunduğu hassas noktalara yerleştirildi.

Çok sayıda su kamyonu da malzeme takviyesi için bölgede bulunuyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 2

8 AYDIR YAĞMUR GÖRMEDİ

Kasırga şiddetindeki rüzgarlar, sekiz aydan uzun bir süredir yağmur görmeyen kurak ve çalılıklarla dolu bölgede 7 Ocak'ta çok sayıda yangına yol açtı.

Geçen hafta başlayan yangınlara ilk müdahaleleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ve diğer yetkililer, ABD'nin yanı sıra Kanada ve Meksika'dan getirilen ek itfaiyecilerle bölgenin yeni tehditle yüzleşmeye hazır olduğunu öne sürdü.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 3

"KONTROL ALTINA ALMAK ZOR OLACAK"

LA County İtfaiye Şefi Anthony Marrone, “Kesinlikle daha hazırlıklıyız” dedi.

Rüzgarların bugün şiddetini arttırması bekleniyor ancak geçen haftaki gibi kasırga şiddetine ulaşması öngörülmüyor. Yine de itfaiye şefi Marrone, rüzgarın saatte 112 kilometre hıza ulaşması halinde yangın söndürme uçaklarını yere indirebileceğini belirterek, “Yangını kontrol altına almak çok zor olacak” uyarısında bulundu.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 4

"EMİR BEKLEMEDEN TAHLİYE EDİN"

İtfaiye yetkilileri, yüksek riskli bölgelerde yaşayanlara, tehlike hissetmeleri halinde resmi tahliye emirlerini beklemeden evlerini terk etmelerini tavsiye etti.

Bir haftadan kısa bir süre içinde, ülkenin en büyük ikinci kentinin çevresindeki dört yangın, Manhattan'ın yaklaşık üç katı büyüklüğünde 160 kilometrekareden fazla alanı kül etti.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 5

TEHLİKE YARINA KADAR SÜRECEK

Ulusal Hava Durumu Servisi, rüzgarın saatte 105 kilometre hıza ulaşabileceği bugün için havanın “özellikle tehlikeli” olacağı konusunda uyardı.

Yoğun nüfuslu Thousand Oaks, Northridge ve Simi Valley de dahil olmak üzere Los Angeles çevresindeki Güney Kaliforniya'nın büyük bir bölümü yarına kadar bu aşırı yangın tehlikesi uyarısı altında.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 6

KAYIPLARINI ARIYORLAR

Pasadena yakınlarındaki Eaton Yangını yaklaşık üçte bir oranında kontrol altına alınırken, kıyıdaki Pacific Palisades'teki en büyük yangının kontrol altına alınma oranı çok daha düşük.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, ölü sayısının artmasının muhtemel olduğunu ve 20'den fazla kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Luna, insanların hasarı incelemek için evlerine ve mahallelerine dönmeye hevesli olmalarını anladığını belirtti ancak sabırlı olmalarını istedi.

“Kelimenin tam anlamıyla komşularınızın kalıntılarını arayan insanlarımız var” dedi.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 7

"KIRIK GAZ HATLARINDAN UZAK DURUN"

Hafta sonu rüzgarın yavaşlaması bazı insanların daha önce tahliye edilmiş bölgelere geri dönmesine olanak sağlamıştı.

Los Angeles şehri İtfaiye Şefi Kristin Crowley, insanları kırık gaz hatları ve dengesiz binalarla dolu yanmış mahallelerden uzak durmaya çağırdı.

Los Angeles County'de 100 bin kadar kişi tahliye emri altında kaldı; bu sayı geçen haftaki sayının yarısı kadardı.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 8

YILDIZLAR BAĞIŞ YAPTI

Birden fazla cephede alevlerle mücadele
Palisades Yangını'nın yayılması ve yeni tahliye emirlerine yol açmasının ardından itfaiyeciler hafta sonu Arnold Schwarzenegger ve diğer ünlülere ev sahipliği yapan Mandeville Kanyonu'ndaki alevlerle mücadele etti.

Beyonce, Disney ve diğer ünlüler ve eğlence kuruluşları yerlerinden edilen ya da evlerini kaybedenlere yardım etmek için milyonlarca dolar bağışta bulundu. Diğer yıldızlar ve halk, şehrin dört bir yanındaki sokak köşelerine büyük miktarda giysi ve diğer eşya bağışları bıraktı.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 9

NEDENLERİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Orman yangınlarının ardından onlarca kişi yağmacılıktan tutuklandı.

Los Angeles şehir merkezinin kuzeyinde başlayan yangınlar 12 binden fazla ev, araba ve diğer yapıları kül etti.

Yetkililer yangınların hiçbiri için resmi bir neden belirlemedi.

Southern California Edison, kurumların kendi ekipmanlarının daha küçük bir yangını başlatmış olup olmadığını araştırdığını kabul etti.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 10

ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ROLÜ VAR MI?

Dün açılan bir davada, çok daha büyük olan Eaton Yangını'na elektrik şirketinin ekipmanlarının yol açtığı iddia ediliyor.

Edison yorum talebine yanıt vermedi ve geçen hafta ekipmanlarının bu yangını ateşlediğine dair herhangi bir öneri almadığını söyledi.

AccuWeather'ın ilk tahminlerine göre yangınlar, önümüzdeki günlerde meydana geleceklerle birlikte 250 milyar doları aşarak ülkenin en maliyetli yangınları olabilir.

Gayrimenkul veri takipçisi CoreLogic'e göre, aktif yangınların olduğu bölgelerdeki ticari ve konut mülklerinin yeniden inşa maliyeti 14.8 milyar doları bulabilir.

ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte - 11
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