ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angels kentinde 24 kişinin ölümüne yol açan ve binlerce yapıyı yok eden "kıyamet" yangınları için bugün kritik gün. Yangınları büyüten şiddetli rüzgarların bölgeye geri dönmesi bekleniyor. İtfaiye ekipleri su tankerleri ve uçaklarla hazırda bekliyor. İtfaiye araçları özellikle kuru çalıların bulunduğu hassas noktalara yerleştirildi. İşte Los Angeles orman yangınlarında son durum...
Binlerce evi yok eden ve en az 24 kişinin ölümüne neden olan iki büyük yangın için tehlike çanları yeniden çalıyor.
Şiddetli rüzgarların Los Angeles’a geri dönmesi bekleniyor.
Bölgeye ilave su tankerleri ve çok sayıda itfaiyeci gönderildi.
Uçaklar, evleri ve yamaçları parlak pembe yangın söndürücü kimyasallarla ıslatırken, ekipler ve itfaiye araçları özellikle kuru çalıların bulunduğu hassas noktalara yerleştirildi.
Çok sayıda su kamyonu da malzeme takviyesi için bölgede bulunuyor.