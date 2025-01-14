ABD yangınının 8. gününde son durum: Los Angeles yangınının sebebi ne? Kritik gün: Eller tetikte

YILDIZLAR BAĞIŞ YAPTI

Birden fazla cephede alevlerle mücadele

Palisades Yangını'nın yayılması ve yeni tahliye emirlerine yol açmasının ardından itfaiyeciler hafta sonu Arnold Schwarzenegger ve diğer ünlülere ev sahipliği yapan Mandeville Kanyonu'ndaki alevlerle mücadele etti.

Beyonce, Disney ve diğer ünlüler ve eğlence kuruluşları yerlerinden edilen ya da evlerini kaybedenlere yardım etmek için milyonlarca dolar bağışta bulundu. Diğer yıldızlar ve halk, şehrin dört bir yanındaki sokak köşelerine büyük miktarda giysi ve diğer eşya bağışları bıraktı.