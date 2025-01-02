ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı?
Yeni yılın ilk gününde, ABD'nin New Orleans eyaletinde bir kişi, kamyonetini kutlamalara katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne yol açtı. Saatler sonra ise Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Art arda gerçekleşen iki olay, bazı soru işaretlerini akıllara getirdi. Elon Musk, saldırıda kullanılan araç ile otelin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti. Yerel medya, iki saldırganın aynı askeri üste görev yaptığını yazdı.
BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR
ABD'li araştırmacılar, yeni yılın ilk günlerinde ülkeyi kana bulayan iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor.
Kolluk kuvvetleri, Las Vegas'taki bir otelin dışında meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak Colorado Springs'ten 37 yaşındaki bir adamın evine baskın düzenledi.
Yerel medya, şüphelinin askeri bir geçmişe sahip olduğunu ve yeni yılın erken saatlerinde New Orleans'ta kiralık bir arabayla 15 kişiyi ölümcül şekilde ezen Şemseddin Cabbar ile aynı üste görev yaptığını bildirdi.
Las Vegas polisi, iki adam arasındaki olası bağlantıları araştırdıklarını doğruladı.