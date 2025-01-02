ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı?

Yeni yılın ilk gününde, ABD'nin New Orleans eyaletinde bir kişi, kamyonetini kutlamalara katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne yol açtı. Saatler sonra ise Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Art arda gerçekleşen iki olay, bazı soru işaretlerini akıllara getirdi. Elon Musk, saldırıda kullanılan araç ile otelin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti. Yerel medya, iki saldırganın aynı askeri üste görev yaptığını yazdı.

ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı? - 1

BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

ABD'li araştırmacılar, yeni yılın ilk günlerinde ülkeyi kana bulayan iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Kolluk kuvvetleri, Las Vegas'taki bir otelin dışında meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak Colorado Springs'ten 37 yaşındaki bir adamın evine baskın düzenledi.

Yerel medya, şüphelinin askeri bir geçmişe sahip olduğunu ve yeni yılın erken saatlerinde New Orleans'ta kiralık bir arabayla 15 kişiyi ölümcül şekilde ezen Şemseddin Cabbar ile aynı üste görev yaptığını bildirdi.

Las Vegas polisi, iki adam arasındaki olası bağlantıları araştırdıklarını doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı? - 2

ARACIYLA KALABALIĞA DALDI

New Orleans eyaletinde bir kişi, kamyonetini yeni yıl kutlamalarına katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne, 35 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı? - 3

TESLA MARKA OTOMOBİL PATLADI

Saatler sonra ise Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı? - 4

İKİ SALDIRGANIN ORTAK NOKTASI NE?

Yerel ve federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, iki saldırgan arasında yüzeysel benzerliklerin ötesinde bir bağlantı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

Her iki saldırgan da yeni yılın ilk gününde kolay hedefler seçmiş ve aynı düşük maliyetli araç kiralama uygulaması üzerinden araç kiralamıştı.

ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı? - 5

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Kolluk kuvvetleri ve istihbarat yetkilileri, Las Vegas patlamasını araştırıyor. New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor." dedi.

Yetkililer, Biden'ın yorumlarına rağmen iki olayın bağlantılı olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığını öne sürüyor.

ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı? - 6

"İHTİMAL DAHİLİNDE"

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında yetkililerin "bunun münferit bir olay olduğuna inandığını" ancak en az 15 kişinin ölümüne yol açan New Orleans'taki saldırıyla bağlantı olasılığını henüz dışlamadıklarını söyledi.

Şerif McMahill, her iki adamın da aynı uygulamayı kullanmasının bir "tesadüf" olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı? - 7

ELON MUSK'TAN TERÖR EYLEMİ İDDİASI

Trump'ın önde gelen destekçilerinden Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk ise, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

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