ABD yeni yıla kanlı girdi: Saldırılar birbiriyle bağlantılı mı?

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Kolluk kuvvetleri ve istihbarat yetkilileri, Las Vegas patlamasını araştırıyor. New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor." dedi.

Yetkililer, Biden'ın yorumlarına rağmen iki olayın bağlantılı olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığını öne sürüyor.