"ABD yıl bitmeden Küba'da rejim değişikliği istiyor"

Trump yönetimine yakın kaynaklar, Küba ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğunu ve Venezuela’dan gelen sübvansiyonlu petrolün kesilmesiyle hükümet tarihinin en kırılgan dönemine girildiğini öne sürüyor. ABD’li yetkililer, Küba’nın haftalar içinde petrol sıkıntısı yaşayabileceğini ve bunun ülke ekonomisini durma noktasına getirebileceğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ocak’ta yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Küba’ya artık petrol ya da para gönderilmeyeceğini belirterek, Havana yönetimine “çok geç olmadan anlaşma yapma” çağrısında bulunmuştu.