ABD yine kar fırtınasına teslim. Uçuşlar iptal, okullar tatil... "Evde kalın" çağrısı yapılıyor

New York Valisi Kathy Hochul, yoğun kar ve rüzgardan en çok etkilenmesi beklenen bölgelerde destek sağlamak amacıyla 100 Ulusal Muhafız üyesini göreve çağırdı.

Massachusetts, Connecticut ve New Jersey valileri de eyaletlerinde acil durum ilan ederek ticari araçların otoyollara çıkışını kısıtladı ve devlet memurlarına evde kalmalarını talimatı verdi.

Öte yandan Federal Acil Durum Yönetim Kurumu FEMA, afet müdahale çalışmalarının ve kritik yardımların kesintisiz süreceğini açıkladı, Manhattan'daki BM Genel Merkezi ise Pazartesi günü için kapatıldı.