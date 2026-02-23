ABD yine kar fırtınasına teslim. Uçuşlar iptal, okullar tatil... "Evde kalın" çağrısı yapılıyor
23.02.2026 10:35
Erdem Güzel
ABD'nin kuzeydoğu bölgesi kar fırtınasına teslim oldu. Okulları tatil eden fırtına ulaşımın durmasına ve resmi dairelerin acil duruma geçmesine neden oldu.
NEW YORK KARA TESLİM
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2017'den bu yana ilk kez "tipi uyarısı" verilen şehirde olağanüstü hal ilan etti. Mamdani elzem olmayan araçların trafiğe çıkışını yasakladı. Bölge genelinde kar kalınlığının 60 santimetreye, rüzgar hızının ise saatte 110 kilometreye ulaşması beklenirken, yetkililer halka evde kalma çağrısında bulundu.
TİCARİ ARAÇLARIN OTOYOLA ÇIKIŞLARI KISITLANDI
New York Valisi Kathy Hochul, yoğun kar ve rüzgardan en çok etkilenmesi beklenen bölgelerde destek sağlamak amacıyla 100 Ulusal Muhafız üyesini göreve çağırdı.
Massachusetts, Connecticut ve New Jersey valileri de eyaletlerinde acil durum ilan ederek ticari araçların otoyollara çıkışını kısıtladı ve devlet memurlarına evde kalmalarını talimatı verdi.
Öte yandan Federal Acil Durum Yönetim Kurumu FEMA, afet müdahale çalışmalarının ve kritik yardımların kesintisiz süreceğini açıkladı, Manhattan'daki BM Genel Merkezi ise Pazartesi günü için kapatıldı.
UÇUŞLAR İPTAL, OKULLAR TATİL
Kar fırtınası nedeniyle ulaşım da ağır darbe aldı. Pazartesi günü için 5 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi. New Jersey ve Rhode Island'da otobüs, hafif raylı sistem ve tren seferleri tamamen durdurulurken seferlerin ancak koşullar düzeldiğinde yeniden başlayacağını duyuruldu.
ABD Posta Servisi (USPS), fırtınanın posta ve paket teslimatlarını yavaşlatabileceği uyarısında bulunurken, New York başta olmak üzere bazı kentlerde okullar kar nedeniyle tatil edildi.