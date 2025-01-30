ABD'de 15 yıl sonra ilk havacılık felaketi: Kaza mı komplo mu?
ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağı ile Black Hawk model askeri helikopter çarpıştı. Uçakta 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. Çarpışmanın ardından iki hava aracı da Potomak Nehri'ne düştü. Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı nehirden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçak kazası, ABD'de 15 yıl aradan sonra meydana gelen ilk yurtiçi ticari uçak kazası oldu. Kazanın Pentagon'a çok yakın bir güzergahta gerçekleşmesi ise "kaza mı komplo mu" sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları kazanın açık hava koşulları altında gerçekleştiğini vurgularken, helikopter pilotu suçlamaların hedefi oldu. Uzmanlar kazanın nasıl ve neden gerçekleştiği hakkındaki senaryoları değerlendiriyor. İşte kaza anı ve arama-kurtarma çalışmalarından ilk görüntüler...
HAVADA ÇARPIŞARAK DÜŞTÜLER
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi kapasiteli American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.