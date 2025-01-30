ABD'de 15 yıl sonra ilk havacılık felaketi: Kaza mı komplo mu?

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazada kontrol kulesini suçlayarak, “Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu kaza, önlenmesi mümkün olan kötü bir durum gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Trump, kaza sırasında uçağın havalimanına öngörülen şekilde yaklaşmakta olduğunu ifade etti.

Helikopterin ise uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru hareket ettiğini belirtti.