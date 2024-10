ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir?

PUFF DADDY KİMDİR?

Puff Daddy, gerçek adıyla Sean Combs, Amerikalı bir rapçi, prodüktör ve iş adamıdır.Harlem'de doğan ve Mount Vernon, New York'ta büyüyen Combs, 1993 yılında kendi plak şirketi Bad Boy Records'u kurmadan önce Uptown Records'ta yetenek direktörü olarak çalıştı ve müzik kariyerine yön verdi ve "I'll Be Missing You" gibi hit parçalarla tanındı.