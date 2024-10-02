ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir?

ABD 2.Epstein vakası ile çalkalanıyor. Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi suçlamaların konu olduğu olayın kahramanı ise "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs. Epstein’ın 712 sayfalık dava dosyasında Diddy’nin adı tam 114 kez geçiyor. Peki, Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir?

ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir? - 1

Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçlamanın geçtiği Diddy Puff olayı ABD basınında 2 epistein olayı olarak yorumlanıyor.

PUFF İLE İLGİLİ İDDİALAR

Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs'un günlerce süren, cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partileri organize etmekle suçlandığı bildirildi. NBC News'in haberine göre, Avukat Tony Buzbee, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil ettiğini açıkladı.

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ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir? - 2

Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" (sapkın partiler) adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlemekle ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri, parti esnasında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtildi.

"Combs, birden fazla kez, mağdur ile tanıkları korkutmak ve tehdit etmek için ateşli silah taşıdı veya bunları kullanarak gözdağı verdi." ifadesine yer verilen iddianamede, Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.

İddianamede ayrıca, "partilerden sonra mağdurlara, seks işçilerine ve Combs'a, aşırı uyuşturucu kullanımı ve fiziksel yorgunluk nedeniyle serum takıldığı" ifadeleri yer aldı.

New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Combs'un tek başına hareket etmediğini, rapçinin korumalarının, evdeki çalışanlarının ve ortaklarının da bu suça ortaklık ettiğini söyledi.

ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir? - 3

ESKİ FOTOĞRAFLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Söz konusu iddialar üzerine, geçmişi didik didik edilen Combs'un birçok ABD'li siyasetçi ve ünlü isimle birlikte fotoğrafı ortaya çıktı.

Combs'un, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Donald Trump'ın yanı sıra, ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z ile fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir? - 4

DİDDY'İN KİRLİ GEÇMİŞİ

Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Bunun yanı sıra tecavüz ettiği kadınları rızaları dışında kayda almak, mağdurları kontrol etmek ve istismar etmek için ortakları ve çalışanlarından oluşan bir suç şebekesi yönetmekle suçlanan rapçinin eski kız arkadaşı Ventura da Kasım 2023'te rapçiyi kendisine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunmakla itham etmişti.

Ventura'nın açtığı davanın ardından Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak devam etmişti. Ventura'dan sonra 3 kadın daha Combs'a tecavüz suçlaması yöneltmişti.

Öte yandan Combs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, suçlamaları reddederek, bu iddiaların hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından ortaya atıldığını savunmuştu. Ünlü rapçinin avukatları da davaları ve suçlamaları "temelsiz" ya da "mide bulandırıcı" olarak nitelendirmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir? - 5

PUFF DADDY KİMDİR?

Puff Daddy, gerçek adıyla Sean Combs, Amerikalı bir rapçi, prodüktör ve iş adamıdır.Harlem'de doğan ve Mount Vernon, New York'ta büyüyen Combs, 1993 yılında kendi plak şirketi Bad Boy Records'u kurmadan önce Uptown Records'ta yetenek direktörü olarak çalıştı ve müzik kariyerine yön verdi ve "I'll Be Missing You" gibi hit parçalarla tanındı.

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