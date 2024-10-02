ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir?
ABD 2.Epstein vakası ile çalkalanıyor. Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi suçlamaların konu olduğu olayın kahramanı ise "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs. Epstein’ın 712 sayfalık dava dosyasında Diddy’nin adı tam 114 kez geçiyor. Peki, Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir?
Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçlamanın geçtiği Diddy Puff olayı ABD basınında 2 epistein olayı olarak yorumlanıyor.
PUFF İLE İLGİLİ İDDİALAR
Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs'un günlerce süren, cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partileri organize etmekle suçlandığı bildirildi. NBC News'in haberine göre, Avukat Tony Buzbee, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil ettiğini açıkladı.