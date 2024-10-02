ABD'de 2.Epstein vakası: Diddy olayı nedir? Diddy Puff kimdir?

DİDDY'İN KİRLİ GEÇMİŞİ

Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.



Bunun yanı sıra tecavüz ettiği kadınları rızaları dışında kayda almak, mağdurları kontrol etmek ve istismar etmek için ortakları ve çalışanlarından oluşan bir suç şebekesi yönetmekle suçlanan rapçinin eski kız arkadaşı Ventura da Kasım 2023'te rapçiyi kendisine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunmakla itham etmişti.



Ventura'nın açtığı davanın ardından Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak devam etmişti. Ventura'dan sonra 3 kadın daha Combs'a tecavüz suçlaması yöneltmişti.



Öte yandan Combs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, suçlamaları reddederek, bu iddiaların hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından ortaya atıldığını savunmuştu. Ünlü rapçinin avukatları da davaları ve suçlamaları "temelsiz" ya da "mide bulandırıcı" olarak nitelendirmişti.



Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.