ABD'de 2 Kongre üyesi karantinaya alındı (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde corona virüs vakaları 110 bini, ölü sayısı ise 3 bin 800'ü aştı. Virüs nedeniyle, çin ana karası dışında İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda'da ve ABD'de 22 kişi nedeniyle yaşamını yitirdi. 3ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 09.03.2020 - 11:32

VAKA SAYISI 110 BİNİ GEÇTİ Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu. Ayrıca Covid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 120, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, ABD'de 22, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda 3, İsviçre 2, Mısır, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ana karasında 80 bin 738, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 115 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Covid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan, diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:





"Güney Kore 7 bin 382, İtalya 7 bin 375, İran 6 bin 566, Japonya 1198, Fransa 1209, Almanya 1040, İspanya 674, ABD 554, İsviçre 332, İngiltere 278, Hollanda 265, İsveç 203, Belçika 200, Norveç 176, Singapur 150, Avusturya 104, Malezya 99, Avustralya 93, Bahreyn 85, Yunanistan 73, Kanada 66, Kuveyt 64, Irak 60, İzlanda 58, Mısır 55, Tayland 50, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 40, İsrail 39, San Marino 36, Danimarka 35, Çekya 32, Lübnan 32, Portekiz 30, Vietnam 30, Brezilya 25, Finlandiya 25, İrlanda 21, Cezayir 20, Filistin 19, Rusya 17, Umman 16, Slovenya 16, Ekvador 15, Katar 15, Romanya 15, Suudi Arabistan 15

Gürcistan 15, Arjantin 12, Hırvatistan 12, Polonya 11, Filipinler 10, Estonya 10, Şili 10, Azerbaycan 9, Kosta Rika 9, Meksika 7, Pakistan 7, Macaristan 7, Peru 7, Beyaz Rusya 6, Endonezya 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Lüksemburg 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Slovakya 5, Afganistan 4, , Senegal 4, Bulgaristan 4, Maldivler 4, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Malta 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Güney Afrika 3, Kamboçya 2, Fas 2, Tunus 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Arnavutluk 2, Fransız Denizaşırı ili Martinik 2, Saint Martin 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Letonya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kolombiya 1, Cebelitarık İngiliz Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Liechtenstein 1, Moldova 1, Paraguay 1, Saint Barth 1, Sırbistan 1 ve Togo 1."

ABD KONGRESİ'NDE CORONA VİRÜS ALARMI ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.

Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, corona virüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti. Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.





ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Covid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti. Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.