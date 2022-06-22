ABD'de 21 kişinin öldürüldüğü okul için yıkım kararı verildi

Haberler - Reuters - NTV Haber 22.06.2022 - 15:13
ABD Senatosu, son yılların ilk büyük silah kontrol yasasını geçirme yolunda ilk adımı attı.
Senatörler, silah şiddeti yasa tasarısı üzerinde nihai anlaşmaya vardı.
Tasarı, silah satın almak isteyen 21 yaşın altındaki kişiler için daha sıkı geçmiş kontrollerini içeriyor. Ayrıca, eyaletlerin, silahları tehlike oluşturduğu düşünülen kişilerin elinden uzak tutmasına yardımcı olacak hükümler içeriyor.
Bununla birlikte, yeni tasarı aile içi istismar ve şiddet sabıkası olan bir kişinin silah satın almasını yasaklıyor. Ancak yasa tasarısı, Joe Biden ve Demokratların desteklediği,,saldırı tüfeklerinin yasaklanmasını veya silahların alımı için yaş sınırının yükseltilmesini kapsamıyor.
ABD'deki yeni silah önlemlerinin yaklaşık 15 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Senato'nun 80 sayfalık yasa tasarısını bu hafta oylaması bekleniyor. Geçmesi halinde tasarı Kongre'den yıllar sonra silah şiddetiyle mücadele için çıkan en önemli karar olacak.
Silah reformu konusundaki 29 yıllık çıkmazın ardından gelen bu adım, Teksas ve New York'taki iki silahlı saldırının ardından atıld. Hem Teksas hem de New York'taki saldırganlar, kendi satın aldıkları saldırı tüfeklerini kullanan 18 yaşındaki kişilerdi.
New York'ta bir markette düzenlenen ırkçı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu olaydan yaklaşık 2 hafta sonra Teksas'ın Uvalde kasabasında bir ilkokulda silahlı saldırı gerçekleşti. 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirdi.
Öte yandani ABD’nin Teksas eyaletinde Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin, silahlı bir kişinin 19 öğrenci ve iki öğretmeni öldürdüğü Robb İlkokulu'nun yıkılacağını söyledi.
cLaughlin, açıklaması gergin ve duygusal bir konsey toplantısında yaptı.
Polisin saldırgana müdahale etmek için bir saatten fazla beklemekle suçlanmasıyla, Mayıs saldırısından bu yana halkın öfkesi arttı. McLaughlin, "Bir çocuktan veya bir öğretmenden o okula geri dönmesini asla isteyemezsiniz" dedi.