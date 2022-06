ABD'de 21 kişinin öldürüldüğü okul için yıkım kararı verildi

ABD'DE YAKIN ZAMANDA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRILAR

Silah reformu konusundaki 29 yıllık çıkmazın ardından gelen bu adım, Teksas ve New York'taki iki silahlı saldırının ardından atıld. Hem Teksas hem de New York'taki saldırganlar, kendi satın aldıkları saldırı tüfeklerini kullanan 18 yaşındaki kişilerdi.



New York'ta bir markette düzenlenen ırkçı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olaydan yaklaşık 2 hafta sonra Teksas'ın Uvalde kasabasında bir ilkokulda silahlı saldırı gerçekleşti. 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirdi.