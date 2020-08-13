ABD'de 40 bin dönümlük yangın

ABD'nin Los Angeles kentinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede 40 bin dönümlük alanı etkisi altına aldı. Yangının dumanları 100 kilometre öteden görülüyor.

ntv.com.tr 13.08.2020 - 08:28

ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 1
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yangın çıktı.
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 2
Los Angeles'da çıkan yangının dumanları 100 kilometre öteden görülebiliyor.
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 3

Yetkililer kırsal alanda başlayan yangının kısa sürede 40 bin dönümlük alana yayıldı.

40 bin dönüm, 10 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor. 

ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 4
Şimdiye kadar 100'den fazla evin yangın nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 5
Yangına yüzlerce itfaiye erinin müdahale ettiği bildirildi.
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 6
Geniş alana yayılan yangının kontrol edilemediği belirtiliyor.
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ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 13
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 14
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 15
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 16
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 17
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 18
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ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 20
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 21
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ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 23
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 24
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 25
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 26
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 27
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 28
ABD'de 40 bin dönümlük yangın - 29
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