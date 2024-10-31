ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor?

Eski California Valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger ve Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston da başkanlık seçiminde kimi destekleyeceklerini açıkladı.

Aslen Cumhuriyetçi olduğunu söyleyen Schwarzenegger, iki partiye de güvenmediğini ancak Trump'ın kazanması durumunda daha fazla "Amerikan karşıtlığı" olacağını söyledi. Ünlü aktör, "Cumhuriyetçi olmadan önce her zaman Amerikalı olacağım. Bu nedenle bu hafta Kamala Harris ve Tim Walz'a oy vereceğim" dedi.