ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine 5 gün kaldı. Ünlüler de destekledikleri isimleri peş peşe açıklıyor. Hangi ünlü kim destekliyor?

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 1

Eski California Valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger ve Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston da başkanlık seçiminde kimi destekleyeceklerini açıkladı.
Aslen Cumhuriyetçi olduğunu söyleyen Schwarzenegger, iki partiye de güvenmediğini ancak Trump'ın kazanması durumunda daha fazla "Amerikan karşıtlığı" olacağını söyledi. Ünlü aktör, "Cumhuriyetçi olmadan önce her zaman Amerikalı olacağım. Bu nedenle bu hafta Kamala Harris ve Tim Walz'a oy vereceğim" dedi.

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ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 2

ünlü aktrist Jeniffer Aniston da Demokrat aday Kamala Harris'e desteğini açıkladı.Aniston, sadece sağlık hizmetlerine erişim, eşit haklar ve adil bir ekonomi için değil, "akıl sağlığı" için de  oy vereceğini söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 3

Kamala Harris'i destekleyenler arasında kritik isimler var.. Pop yıldızı Taylor Swift Harris'in en ateşli savunucularından.. Tercihleriyle seçmenleri yönlendireceği konuşulan Swift, her fırsatta Harris'e desteğini açıklıyor.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 4

ABD'de en az Swift kadar etkili olan Oprah Winfrey de tercihini demokratlardan yana kullandı ve başkanlık yarışında Kamala Harris'e destek verdi.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 5

Ünlü şarkıcı Beyonce, Demokrat partinin mitingine katılarak Kamala Harris'in yanında durdu.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 6

İş insanı Bill Gates Kamala Harris'in başkan yarışını destekleyen bir kuruluşa 50 milyon dolar bağışladı.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 7

Hollywood'un ünlü oyuncuları Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger ve ünlü yönetmen Steven Spielberg  de Harris'i destkeleyen ünlüler arasında.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 8

ABD eski başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçisi ise milyarder iş adamı Elon Musk.
Musk desteğin dozunu artırdı ve çekişmeli eyaletlerden Pennsylvania’da Trump'a oy verecek seçmenlere günde 1 milyon dolar vereceğini ilan etti.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 9

Trump'ı destekleyen ünlüler arasında Kid Rock, Amber Rose, Dennis Quaid ve  Jon Voight gibi isimler yer alıyor.

ABD'de 5 Kasım'da ünlüler hangi adayı destekliyor? - 10

Arkadaş olmalarına rağmen fikir ayrılığı yaşayan ünlüler var. Rap müzik yıldızları Eminem ve 50 Cent farklı adayları destekliyor.
Eminem, Obama ile rap yapıp Harris'i destekleyeceğini duyurdu. 50 Cent ise Trump destekçisi. Fakat 50 Cent, politikadan korktuğunu ifade ederek Trump'ın 3 milyon dolarlık sahneye çıkma teklifi reddetti.

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