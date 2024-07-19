ABD'de adaylık tartışması: Biden'ın yarıştan çekilme senaryoları
ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olması, Demokrat Parti çevrelerinde endişeyle izleniyor. Biden'ın "tıbbi gerekçelerle" yarıştan çekilme ihtimalinin gündeme gelmesi, muhtemel senaryoların hangi prosedürlerle şekillenebileceği sorusunu önemli hale getirdi. İşte Biden'ın yarıştan nasıl ve ne zaman çekilebileceğine dair tüm ihtimaller...
ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin aday belirleme süreci fiilen devam ediyor.
Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, haziranda sona erdi.