ABD'de adaylık tartışması: Biden'ın yarıştan çekilme senaryoları

DOKTOR TAVSİYESİ İLE ÇEKİLEBİLİR

Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etmişti.

Ancak bir televizyon programında seçimler için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden ilk kez, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" mesajını vermişti.