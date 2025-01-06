ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu

ABD'de son 10 yılın en şiddetli kar yağışı bekleniyor. Ağır kış şartları nedeniyle beş eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, New York eyaletinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.

ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 1

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.

ABD'nin New York Eyaleti'deki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.

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ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 2

Meteorologlara göre, bölgede beklenen kış fırtınası yoğun kar yağışı, buzlu koşullar ve hızla düşen sıcaklıkları beraberinde getirmesiyle ülke genelindeki 60 milyon kişiyi etkileyeceği ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor.

ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 3

30 EYALETTE ALARM DURUMU

ABD'nin farklı eyaletlerinin yetkililerinden hava durumuna ilişkin uyarılar yapıldı.

Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.

ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 4

ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 5

BEŞ EYALETTE OHAL İLAN EDİLDİ

Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.

ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 6
ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 7
ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 8
ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 9
ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu - 10
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