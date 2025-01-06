ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu
ABD'de son 10 yılın en şiddetli kar yağışı bekleniyor. Ağır kış şartları nedeniyle beş eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, New York eyaletinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.
ABD'nin New York Eyaleti'deki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.