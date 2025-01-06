ABD'de ağır kış şartları etkili oluyor: New York'ta şelale dondu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.

ABD'nin New York Eyaleti'deki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.