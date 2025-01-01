ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı

BİDEN: AŞAĞILIK BİR SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı terör saldırısı olarak gördüklerini belirterek, ABD'nin bu tarz saldırılara iltimas göstermeyeceğini açıkladı.





Saldırıyı "aşağılık' olarak niteleyen ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirten Biden, olay anında saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Biden, FBI'nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu da hatırlattı.

Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı." diye konuştu.