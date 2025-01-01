ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç, yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda 15 kişinin öldüğü, 35 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışmada vurularak öldürüldüğü bildirildi. Soruşturmayı üstlenen FBI, saldırganın kimliğini ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olarak açıkladı. Cabbar'ın ABD ordusunda görev yapmış emekli asker olduğu da duyuruldu. FBI, saldırganın aracında DAEŞ bayrağı bulunduğunu, 2 ev yapımı bombanın bulunarak etkisiz hale getirildiğini ve saldırganın saldırıdan tek başına sorumlu olmadığını, ortaklarını araştırdıklarını bildirdi.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 1

ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Saldırganın pikap (küçük kamyonet) kullandığı bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 2

ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTI

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirtti. 

Saldırıda35 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 3

ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktardı.

Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti.

Sürücünün daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 4

İKİ POLİS YARALANDI

Yetkililere göre, saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı.

FBI yetkilileri, olay yerinde patlayıcı da bulunduğunu açıkladı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 5

FBI, TERÖR SALDIRISI OLARAK NİTELEDİ

Olayın ardından açıklama yapan New Orleans Belediye Başkanı, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Soruşturmayı üstlenen FBI ise olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Ardından FBI yine bir açıklama yaparak saldırıyı terör soruşturması kapsamında inceleyeceklerini açıkladı. 

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 6

SALDIRGAN ESKİ ABD ORDUSU ASTSUBAYI

Soruşturmayı yürüten FBI, saldırıyı ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. Cabbar'ın ABD ordusunda görev yapmış emekli asker olduğu duyuruldu.

FBI, saldırganın aracında DAEŞ bayrağı bulunduğunu, 2 ev yapımı bombanın bulunarak etkisiz hale getirildiğini ve saldırganın saldırıdan tek başına sorumlu olmadığını, ortaklarını araştırdıklarını bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çok sayıda bar ve kulübüyle ünlü Bourbon Caddesi giriş çıkışlara kapatıldı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 7

BİDEN: AŞAĞILIK BİR SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı terör saldırısı olarak gördüklerini belirterek, ABD'nin bu tarz saldırılara iltimas göstermeyeceğini açıkladı.

Saldırıyı "aşağılık' olarak niteleyen ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirten Biden, olay anında saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Biden, FBI'nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu da hatırlattı.

Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı." diye konuştu.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 8

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, New Orleans'taki saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD’nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı - 9

ABD MEDYASI: SALDIRGAN KAMYONUNDA DAEŞ BAYRAĞI TAŞIDI

ABD medyası, New Orleans saldırganı 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın polis tarafından öldürüldüğünü, saldırganın kamyonunda DAEŞ bayrağı taşıdığını ve askeri kıyafetlerler giydiğini öne sürdü.

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