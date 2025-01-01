ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü, 35 yaralı
ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç, yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda 15 kişinin öldüğü, 35 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışmada vurularak öldürüldüğü bildirildi. Soruşturmayı üstlenen FBI, saldırganın kimliğini ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olarak açıkladı. Cabbar'ın ABD ordusunda görev yapmış emekli asker olduğu da duyuruldu. FBI, saldırganın aracında DAEŞ bayrağı bulunduğunu, 2 ev yapımı bombanın bulunarak etkisiz hale getirildiğini ve saldırganın saldırıdan tek başına sorumlu olmadığını, ortaklarını araştırdıklarını bildirdi.
ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı.
Saldırganın pikap (küçük kamyonet) kullandığı bildirildi.