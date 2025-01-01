ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. Sürücünün ise polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Çevrede patlayıcı madde bulunmasının üzerine yerel halka olay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulunuldu. Saldırıyla ilgili soruşturmayı FBI'ın üstlendiği açıklandı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 1

PİKAPLA KALABALIĞA DALDI

ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Saldırganın pikap (küçük kamyonet) kullandığı bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 2

10 KİŞİ ÖLDÜ 30'U YARALANDI

Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

New Orleans polisi, yerel halka olay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulundu.

ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 3

ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktardı.

Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti.

Sürücünün daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 4

İKİ POLİS YARALANDI

Yetkililere göre, saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı.

FBI yetkilileri, olay yerinde patlayıcı da bulunduğunu açıkladı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 5

TERÖR SALDIRISI OLARAK NİTELEDİ

Olayın ardından açıklama yapan New Orleans Belediye Başkanı, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Soruşturmayı üstlenen FBI ise olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Ardından FBI yine bir açıklama yaparak saldırıyı terör soruşturması kapsamında inceleyeceklerini açıkladı. 

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çok sayıda bar ve kulübüyle ünlü Bourbon Caddesi giriş çıkışlara kapatıldı.

ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 6
ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 7
ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı - 8
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