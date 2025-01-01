ABD'de araç kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı
ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. Sürücünün ise polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Çevrede patlayıcı madde bulunmasının üzerine yerel halka olay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulunuldu. Saldırıyla ilgili soruşturmayı FBI'ın üstlendiği açıklandı.
PİKAPLA KALABALIĞA DALDI
ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı.
Saldırganın pikap (küçük kamyonet) kullandığı bildirildi.